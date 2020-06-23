业内：中高端汽车租赁市场或迎增长机遇期

“疫情的发生，正在改变汽车租赁行业的格局，真正注重安全细节的出行工具将逐渐成为主流选择。” 枫叶出行CMO贺晴雪在接受采访时表示。

业内人士认为，随着消费升级以及大众消费观念的转变，特别是疫情期间用户对卫生、安全等方面的更高要求，汽车租赁行业或将面临再一次的发展机遇。

日前，艾瑞咨询发布《疫情影响下的用户消费指数报告》显示，45.2%的消费者对于私家车添置、置换需求有所提升，尤其是随着各地陆续复工复产，“上班族”的长距离自驾通勤、公务用车，以及双职工家庭、二孩家庭对于“第二辆车”的需求，更是急剧增加。

另外，部分消费者“疫情期间用车”及“第二辆车”需求属于过渡性的用车需求，对于是否真的要买一辆车仍有犹豫；还有很多消费者受到首付款不足、部分城市有牌照限制等因素的影响，短期内无法买车。

今年受疫情影响，人们对私人空间的需求增长，在出行方面也更多追求独立空间。“由于产品的市场定位，枫叶出行可以说弥补了中高端汽车租赁市场。”枫叶出行北京城市经理宋贺举表示。

“在特殊时期，要尽可能满足客户的用车需求，一定是要积极的站在用户的角度思考问题。” 宋贺举举例称，疫情期间，枫叶出行推出了零接触、车辆消毒等措施，这种无接触地服务方式不仅得到了顾客的理解和认可,也让大家减少接触，降低传染风险。

面对疫情期间出行难等问题，宋贺举介绍，枫叶出行正不断优化运营和服务质量。除全面升级车辆清洁与消毒规范外，还推出了全程无接触智能取还服务，升级车辆软硬件配置，建立线下防疫网点，完善配备防疫物资等品质服务，为用户带来更多元、更高品质的出行服务体验。

贺晴雪介绍，在成立一周年之际，枫叶出行内部提出了今年的发展目标：年底前，实现资产规模扩充至4亿，汽车总量不少于1000台，1年内新车不少于90%，3年内新车不少于95%，营收增长不小于300%，BBA车型不少于80%。

6月18日，枫叶出行与宝马授权经销商举行了线上交车仪式。其余11个城市的宝马授权经销商，按原定计划向枫叶出行交付525Li，320i，xDrive25i三款宝马车型。

“希望与宝马开展更多的合作。”贺晴雪表示，枫叶出行今年会在资产规模上有成倍的突破，在租赁业务上也将陆续采购全新宝马投入运营。

“宝马车辆的驾驶者和前座乘客都可以体验到高度的舒适性，长轴距和高车顶线条带来的宽敞空间令后排乘客尤为受益。”贺晴雪强调，无线充电或Wi-Fi热点等实用功能进一步提高了移动舒适性，同时，醒目的乘客保护装置让乘员拥有安全感。

据了解，在积极拓展中高端汽车资源的同时，枫叶出行还瞄准了自驾游业务，探索新的运营模式。近日，枫叶出行与伊犁州文旅集团将共同出资成立合资子公司，注册资本1亿元人民币，双方将共同深入的开发伊犁州以及新疆租车以及自驾游业务。

“本次计划投入车辆全部为宝马品牌的车辆，并且那拉提景区将作为枫叶出行与新疆著名景区独家合作进驻经营试点景点。”该项目负责人表示，此次计划将独家投放宝马品牌的车辆，预计7月将开放该地区的全面运营。

“在国际市场越是高端的汽车品牌，租赁渗透率越高。目前国内乘用车租赁渗透率仅在3%-4%之间，根据预测模型核算，预计未来三年行业将保持20%的复合增速，前景非常广阔。”贺晴雪总结道。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)