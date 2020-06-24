知识付费，内容好还要服务优（市场漫步）

知识付费市场蓬勃兴起，但也存在内容良莠不齐、服务跟不上等问题，需要加以改进完善
随着移动互联网的深入发展，知识付费市场蓬勃兴起。特别是疫情防控期间，在线学习成为常态，一些知识付费平台用户增长很快。中投产业研究院发布的报告显示，今年知识付费市场规模有望突破392亿元，是5年前的20多倍。知识付费市场的兴起，使人们在学校等特定教育机构之外也能获取优质知识，大大提高了学习的便利性。
然而，知识付费市场在迅猛发展的同时也存在内容良莠不齐、夸大宣传、讲师资质差、发放无效证书等问题。例如，有平台推出《99元教你月入五万元》课程，声称看完就能大幅涨薪；有平台推出《4天挑战速记10000个英语句子》课程，声称英语单词、语法都能快速学会……这些产品往往通过夸大宣传、吸引眼球，“忽悠”人们购买。消费者在购买这些产品后，会发现其实并不是那么回事，常常只能大呼“上当”。
知识产品与普通商品不太一样，普通商品买了就能用，用了就能得到效用，而知识即使学完也不一定能立刻掌握，用户从中获取收益往往需要一段时间。因此，用户一般很难快速鉴别知识产品质量高低、是否有用。一些平台正是抓住了这一点“忽悠”用户。短期看，它们也许能获得一些利润，但最终一定会被用户抛弃。
从本质上看，知识付费平台并不创造知识，它们售卖的是知识服务。如果将知识服务看成实体商品，那么平台就相当于商店。商店要对自己售卖的商品质量负责，同样，平台也要对提供的知识服务质量负责。一方面，平台要对知识产品进行认真筛选，去伪存真、去粗取精；另一方面，要聘请有真才实学的讲师，精心设计和制作课程。只有内容好，知识付费平台的发展前景才会好。
进而言之，一款好的知识付费产品，既要内容好，也要服务优。知识的获取不同于简单的日常消费，需要用户花时间去研究、练习，直到真正掌握。因此，用户在学习过程中与平台、讲师的互动非常重要。有些平台在产品下开放评论区，耐心回复用户的提问，有些平台定期腾出时间讲解用户的提问，这些都是有益的探索。搞知识服务不等于简单地灌输知识，赚了钱就万事大吉，更应注重“售中”“售后”服务。平台要在回复评论、解疑释惑、增加用户与讲师之间的交流等方面花更多气力。
知识付费经济的快速发展考验着市场监管。知识付费平台受众较多，一旦出现夸大宣传的产品，将直接损害大量消费者的权益，因此，监管不能缺位。由于一些质量较差的知识付费产品往往具有迷惑性和隐蔽性，用户只有在学习的过程中才能发现，为此要畅通举报渠道，一旦发现，应及时下架相关产品，并依法给予处罚。
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