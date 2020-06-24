健康消费明显升温（消费万花筒）

“我的‘6·18’购物车里，健康产品占大头。”近日，北京市昌平区一家汽车服务公司员工邵明晓说，在他的购物清单里，有给爸妈买的高端体检服务、进口保健品，自己用的一台按摩椅、一台跑步机，还有送给孩子的运动单车等。
随着人们的保健意识不断提升，健康消费明显升温。今年以来，“互联网+医疗+药店”等新业态快速发展，防护用品、卫生健康用品等消费显著增长。各大电商平台发布的数据显示，健康类产品成为成交新热点。
在健康家电方面，6月18日零点刚过半小时，京东平台上的健康除菌空调成交额就同比增长420%，海尔自清洁空调成交额破亿元。在保健品方面，天猫平台小仙炖燕窝6月1日—8日销售额突破1亿元，6月18日实现销售额2.3亿元，同比增长432%。
商务部研究院日前发布的《新冠肺炎疫情影响下家电消费观察》报告认为，具有除菌灭菌、消毒、净化等功能的健康家电消费在增加，健康家电产品购买需求旺盛。消费者对健康和卫生的关注度普遍提升，未来健康家电消费的热度不减。
日用健康品消费受青睐。在唯品会平台，跑鞋、运动套装、运动T恤、运动裤等成交火爆。在拼多多平台，医疗卫生、营养保健、运动健身等品类的产品销量也相当可观。阿里健康联合医疗机构在天猫上提供了国产2价，进口4价、9价等HPV（人乳头瘤病毒）疫苗现货，截至6月10日，预约HPV疫苗接种的人数同比翻了11倍。
专家建议，相关生产企业应抓住当前健康消费需求快速增长的机遇，加大对相关产品的创新和研发力度，推出更多有吸引力的新产品，为消费市场回暖注入更多动力。
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