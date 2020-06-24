十举措助力出口产品转内销（锐财经）

近来，江苏省连云港市赣榆区在做好疫情防控的同时，加大对外贸企业的帮扶，助力外贸企业有序生产，保障国内外市场需求。图为工人在赣榆区班庄镇的一家塑料制品出口企业生产线上忙碌。
连日来，山东省青岛市即墨区800多家童装企业加紧生产内销订单产品。受疫情影响，不少外贸型童装企业一度面临“保订单”难题，企业采取网络洽谈、云端卖货与传统营销模式相结合的方式由出口转向拓展内销市场。图为即墨区科技创新园一服饰有限公司的工人在生产童装。
加快转内销市场准入；充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式；用足用好外经贸发展专项资金……日前，国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》），为外贸企业开拓国内市场支招，着力帮扶企业渡过难关。
促进同线同标同质发展
外贸转内销，听起来似乎不难，但要实现转换往往并不简单。商务部新闻发言人高峰此前介绍，根据调研，由于内外贸市场环境不同，外贸企业在拓展内销市场时面临一些具体困难，包括拓展销售渠道难、生产线转向难、品牌建设难。
具体来看，外贸出口主要是订单式销售，转向内销后有的企业缺少市场销售渠道，对市场准入、销售、结算等规则不熟悉，争取国内订单比较困难。同时，国内外标准不一致，转内销的外贸产品需要按照国内标准进行调整改造，否则无法在国内销售。一些外贸产品的设计、技术、款式属于国外客户，在国内销售需要取得知识产权授权。此外，有的外贸企业自主品牌市场知名度不高，进入国内优质零售渠道有一定困难。
基于这样的实际情况，《意见》首先聚焦支持出口产品进入国内市场，具体包括加快转内销市场准入；促进“同线同标同质”发展；加强知识产权保障等。例如，支持企业在同一生产线上按照相同标准、相同质量要求生产既能出口又可内销的产品，帮助企业降低成本、实现内外销转型；支持外贸企业与品牌商协商出口转内销产品涉及的知识产权授权，做好专利申请、商标注册和著作权登记。
在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来，在全球外需疲软的背景下，充分利用国内市场的巨大潜力来帮助外贸企业渡过难关，是中国市场的独特优势，也是进一步激发国内消费需求的有效手段。
精准对接国内市场需求
进入国内市场，第一步如何落地？许多外贸厂家将目光投向了电商平台。
今年“6·18”期间，出口产品转内销成为各大电商平台上一大亮点。例如，天猫平台首次开设“春雷计划—外贸转内销”专场，6月1日当天，参与活动的外贸店铺数量同比增加34%，外贸转内销商家成交金额同比增长66%。更早前，淘宝特价版上线，则在两个月时间内迎来超30万家外贸工厂入驻。
包含电商平台在内，《意见》明确多渠道支持转内销。如鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购物节，设置外贸产品专区。组织各地大型商业企业与外贸企业开展订单直采，设立外贸产品销售专区、专柜。组织国内采购商在中国进出口商品交易会（广交会）、中国加工贸易产品博览会等采购外贸产品。
但外贸转内销，不仅是简单的渠道转换。不少外贸从业者表示，转内销一大烦恼是不懂国内市场。一般来说，外贸企业主要客户是国外采购商，只要按订单需求生产即可，但在国内消费市场，则还需洞察消费者偏好。
对此，《意见》提出要引导外贸企业精准对接消费需求，通过个性化定制、柔性化生产，研发适销对路的内销产品。多位专家指出，通过与电子商务平台或大型商业企业合作，外贸企业可以更便捷、更有效地进行供需对接。网络销售、直播带货等新业态新模式，则提供了更多与消费者实时互动的机会，同时，发挥平台效应，还可以提高消费者对品牌认知度，更好打通国内市场。
做好融资服务保险支持
外贸企业关系近2亿人就业，助力出口转内销，融资、保险等政策扶持亦正加大力度。
商务部方面此前表示将着力降低企业内销成本，推动相关部门落实暂免加工贸易内销缓税利息至年底、扩大内销选择性征税试点至所有综合保税区的政策，为企业拓展内销减负助力。
本次《意见》进一步明确几方面支持力度，包括提升转内销便利化水平；做好融资服务和支持；加大保险支持力度；加强资金支持等。例如，加大流动性资金贷款等经营周转类信贷支持，积极开展应收账款、存货、机器设备、仓单、订单等质押融资，依托大型电商平台加强对中小微外贸企业直贷业务；支持保险公司加大对出口产品转内销的保障力度，提供多元化的保险服务等。
中国银保监会主席郭树清日前表示，要努力增加对国际产业链企业融资支持，帮助其拓展海内外市场，提高出口转内销比例。要支持出口企业与外国合作伙伴尽早恢复商贸往来，通过提供买方信贷等融资方式稳定出口订单，运用好出口信用保险分担风险损失。
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，鼓励金融机构加大对外贸企业的信贷支持，这将帮助企业解决资金链紧张的问题，避免疫情影响导致资金链断裂，从而提升企业在疫情冲击中的存活率。“留得青山，赢得未来。为中小微外贸企业注入金融活水有助于企业渡难关，在疫情之后获得快速恢复和增长。”赵萍说。
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