交通运输部：交通行业主要领域均已复工复产

据新华社北京6月23日电 （魏玉坤、李丽华）记者23日从交通运输部例行新闻发布会上获悉，截至6月22日，交通行业在建重点项目复工率达到99.84%，公路水路运输企业复工率达到98.7%，其中客运和货运企业复工率分别达到98%、99.6%，交通行业主要领域均已复工复产。
交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，今年1至5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。
货运运行持续回升。5月，完成公路水路营业性货运量40.7亿吨，同比增长0.3%；完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%；完成港口货物吞吐量12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。
营业性客运量恢复程度过半。5月，完成营业性客运量7.4亿人次，恢复至去年同期的50.7%，恢复程度较4月提高10.9个百分点；全国36个中心城市完成公共交通客运量35.2亿人次，恢复至去年同期的60.9%。
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