安永：上半年中国内地和香港IPO同比保持增长

安永23日发布的《无惧新冠疫情，中国内地和香港IPO活动保持增长》报告，分析总结2020年上半年全球及大中华区IPO活动并展望下半年市场前景。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年全球IPO活动放缓，共有412家企业在全球上市，筹集资金667亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降20%和12%。相比其他地区，中国内地和香港受疫情影响较小，IPO活动与去年同期相比保持增长，占全球IPO数量和筹资额的43%和46%。

2020年上半年，A股市场预计共有120家公司首发上市，筹资1399亿元人民币，IPO数量和筹资额同比分别增加88%和132%。疫情对整个上半年IPO活动影响不大，仅3月份受到疫情与资本市场表现不佳双重影响，IPO活动环比下降，IPO数量和筹资额均排列上半年末位；而1月份受益于百亿人民币IPO上市，筹资额为上半年首位。

科创板继续推动A股IPO活动，IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一（39%）和第二名（37%）。疫情对科创板的影响较小，在疫情最严重的2月和3月，科创板仍一枝独秀，共有15家企业上市，IPO数量和筹资额分别占2月和3月A股IPO活动的43%和58%。这与科创板行业属性，特别是信息科技技术所受负面影响较少，正面影响较多相关。上半年A股前十大筹资额的IPO中，科创板企业占据4席，共筹资138亿元人民币，占前十大的23%。

A股排队上市企业和证监会审核通过率均保持高位。截至2020年6月19日，A股排队上市企业达到632家，新股发行通过率高达93%。在上海证券交易所排队的科创板企业194家。6月30日起深圳证券交易所将开始接收创业板新申报企业申请 。

安永预计，2020年下半年A股IPO活动仍保持活跃，特别是创业板的排队企业数量占比列首位，具有创新元素的中小企业将是下半年上市主力。（金辉）

(责编：李都也(实习生)、李栋)