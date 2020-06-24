苏州巧解科技小企业融资难

本报电 （记者刘发为）近日，江苏为真生物医药技术股份有限公司旗下的上海良润新冠IgM/IgG快检试剂盒获得菲律宾FDA认证，截至目前，该企业已获欧盟、英国、秘鲁、新加坡、马来西亚、土耳其、巴西、意大利等国家和地区的注册认证和备案。

生产车间“热闹”起来，离不开资金“生命线”。上个月，为真生物医药从浦发银行苏州分行顺利贷到一笔3000万元的科技含权贷资金，缓解了生产资金压力。

在苏州工业园区，类似这样的科技型企业有6000多家。12年前，医学博士王弢创办为真生物医药时，面临科创型企业普遍存在的轻资产、高技术和高风险等现实问题，“手里攥着自主知识产权，却没有抵押物，也没有担保，银行业金融机构不愿贷、不敢贷。”王弢回忆。

据苏州市科技局局长张东驰介绍，同全国其他地方的科技型中小企业一样，由于缺少可作抵押的硬资产、贷款风险相对较高，融资难成为阻挡他们快速成长壮大的拦路虎。近年来，苏州探索实践知识产权与金融融合，破解科技型中小企业融资难问题。

苏州市在全国率先建立科技型中小企业信贷风险补偿专项资金，推出金融创新产品“科贷通”，改革政府科技经费拨付方式，在无偿拨付的科技三项经费中拿出5000万元，设立科技型中小企业信贷风险补偿专项资金，以优惠利率提供不低于10倍风险补偿资金阿的授信额度，并专门建立了风险分担机制。

浦发银行苏州分行是与苏州市科技局联合开展“科贷通”合作的主要银行之一，行长詹定国说，政府缓释风险，与银行共同分担风险，打消了银行业金融机构不愿放贷的顾虑。“另外一个原因是，我们建立了科技金融生态体系和科技金融风控机制。”詹定国表示。该分行建立了科技企业授信准入的积分制度，成立科技金融专家库，外聘9位国内外知名科技专家，帮助银行来识别技术替代与商业模式替代的风险。分行开发出14种科技金融产品，对科技型企业从初创、成长、成熟到上市，每个发展阶段都有相应的科技金融产品提供服务。

将总部从外地迁到苏州的苏州光格设备有限公司从事光纤传感技术产品的研发应用，拥有36项专利（其中15项为发明专利），浦发银行为该公司办理了分行首笔知识产权质押融资业务，同时还采用政府风险分担“扎根贷”模式，企业获批授信2000万元。今年该企业发展势头很好，业务同比增加85%。

根据江苏省科技厅统计，苏州市国家高新技术企业7052户。截至2020年5月末，浦发银行苏州分行服务的高新技术企业数为1971户，较年初增127户；贷款余额111.43 亿元，较年初增长33.74 亿元，不良率仅为0.12%。

(责编：任妍、孙阳)