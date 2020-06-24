菜鸟总裁万霖：未来三年将跨境包裹速度加快1倍

人民网北京6月24日电（记者毕磊）“未来三年要将跨境包裹提速1倍，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站。”，6月23日举行的2020全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖表示，将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力。
万霖表示，菜鸟与主要快递公司已经决定继续加大技术等投入，让这张物流网络在全年各种突发状况、特殊情况下都能全速运行。菜鸟将继续用技术对末端网络，寄件网络进行升级，在关键环节优化快递全网的成本效率。其中，全国数万个菜鸟驿站将升级为数字化的社区生活服务站，通过增加团购、洗衣、回收等服务，让物流末端更贴近消费者。
“菜鸟裹裹的寄件用户已经破2亿，将继续拓展国际寄件、智能寄件等新场景，优化快递员收入结构，让快递员和消费者更好连接。”万霖透露，未来三年内，菜鸟将把跨境包裹时效提升1倍，为中小企业提供跨境贸易主通道。
据悉，菜鸟已经着手在泰国、俄罗斯、西班牙、美国等地增设物流枢纽设施，并计划在未来9个月内新增1000架次出口包机，未来三年通过近200万平米海外仓为中小企业备货出海，从而建设一张覆盖全球的包裹网络。
数据显示，菜鸟国际已经成为全球新四大跨境包裹网络之一，日均处理订单超过FedEx和DHL，仅次于UPS。
万霖表示，除了物流网络这项基础设施，菜鸟还在发起从消费供应链到产业供应链的升级，为品牌、商家和工厂提供数字化解决方案，其中产业升级的目标直指产业带集群，希望帮助10个产值百亿的产业带和1000家产值过亿的工厂。
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