蛋壳公寓直播节目首期上线

凭什么不退押金？提前退租为什么要扣钱？毕业租房0押金是坑吗？这些直击租房者内心的灵魂拷问，迎来了一种全新形式的直播。
6月23日，国内领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓，全新直播节目《怼我你试试》迎来首秀，通过角色扮演、情景再现，结合硬核知识讲解，将租住领域用户关心、常遇到的那些问题摆上桌面，解疑答惑、共同探讨，“不服就直接开怼”。
不怕翻车，企业直接拿自己开刀，直击租房痛点。这是长租公寓领域首个面向大众的直播公演，节目固定化、常态化。在不少业内专家看来，这样一次全新的直播样态尝试，将大大促进整个行业的信息透明化，甚至以小撬大，给整个住房租赁行业及企业带来全新的沟通思路，为大众和租赁企业架起一座更加高效、畅通的桥梁。
不怕翻车、就怕你不怼 蛋壳公寓打造直播新样态
42分钟，直播间并发人数近5000人，超1.4万人次观看。这是蛋壳公寓全新情景再现直播节目《怼我你试试》首秀的成绩。
没有明星大咖，也没有当红主播，也不是直播卖货，员工自编自导自演。首秀就取得这样的成绩，真可谓不俗。
先来说直播形式。三位主播搭档、办公室和小讲堂两个场景切换，主播是来自蛋壳公寓一线的客服管家，深谙租住过程中租客的痛点和难点，以轻松活泼的情景剧方式，将租客常面临的、常质疑的问题现场演绎，再搭配专业、质朴、硬核的解答，吸引直播观看。同时，配合红包雨、抽奖等形式，实现气氛烘托和直播间高频互动。
再来说亮点。众所周知，直播间翻车，是很多商家、主播不能接受的，但蛋壳公寓此次开播首秀《怼我你试试》，其整个场景设置就是让消费者来找茬，企业直接拿自己开刀。像直播中，就抛出了“租房凭啥不退押金、提前退租为什么要扣钱、毕业租房0押金是坑吗？”等很多人日常租房上常遇到的一些困扰。主播针对违约退租、转租扣费、贷款交租等这些问题也跟大家互动，并一一作出解答。
促进信息公开，蛋壳公寓打造透明化租房平台
众所周知，长租公寓是关系到民生的一个行业，其租客群体大、服务场景多、服务链条长，加上个体诉求复杂，难免出现各种各样的问题。怎么样促进信息公开、透明，是摆在整个行业面前的一道难题。
为什么要开设这样的一场吐槽，甚至揭自己老底，将很多平台避而不谈的问题摆到台面上的直播栏目？蛋壳公寓相关负责人也做了解释。
“解决问题最高效的手段就是直面问题。”蛋壳公寓相关负责人称，一直以来长租公寓平台颇受大众质疑，这与行业处于发展期面临的阵痛有关，也有很多因为信息不透明导致的误会。“我们就选择了这样的一种最直接的方式，把问题摆出来，大家一起讨论、一起聊，很多事情聊开了其实就会发现原本不是很多人想的那个样子。”
直播过程中，评论互动区里不少人开怼，其实也说明了此次直播设置的主题，正是用户普遍面临的一个个困惑和不解。蛋壳公寓方面表示，他们希望通过这样一个常态节目的开设，不仅传递更多清晰的租房知识和信息，解开租房困惑，同时也希望收集用户反馈的问题，不断改善业务和服务，实现更加精细化服务和运营，真正践行“让租房变得简单和快乐”的使命和初衷。
也有不少业内人士对蛋壳公寓此次直播新样态的突破，表达了高度的认可。一位长期专注于公寓行业的权威研究机构负责人表示，蛋壳公寓此举给整个住房租赁行业和企业提供了新思路，有问题不可怕，解释清楚、加强沟通、促进解决，这是一个健康良性的发展链路。“这样的一种直播形式给租客、观众、平台提供了一个公共的舞台，在这个舞台上，有问题直接抛开了讲，所有人都可以发表意见，互相也都能看见 ，解释通了冰释前嫌，问题一时没解决还有线下客服、管家等渠道，畅通无阻继续沟通解决。”
在另一位业内人士看，这种形式的常态化、固定化非常有必要，不仅有利于整个行业的透明信息化，也利于整个租赁行业主体间的互相体谅、理解，促进整个行业的健康、良性发展。
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