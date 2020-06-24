发改委解读新版外商投资准入负面清单 提高服务业、制造业、农业开放水平

人民网北京6月24日电（孙阳 许维娜）据国家发展和改革委员会网站消息，国家发展改革委、商务部于2020年6月23日发布第32号令和第33号令，分别发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，自2020年7月23日起施行。

那么，制定2020年版外商投资准入负面清单的主要考量有哪些？2020年版外商投资准入负面清单有哪些主要开放措施？国家发展改革委相关负责人就相关热点话题进行了解读。

“制定2020年版外商投资准入负面清单总的方向是实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放，以高水平开放推动经济高质量发展。”国家发展改革委相关负责人指出，2020年版外商投资准入负面清单主要考虑五个方面：一是扩大外资市场准入。落实党中央、国务院部署，积极应对新冠肺炎疫情，提高制造业、服务业、农业开放水平，以开放促改革、促发展。二是推进制度型开放。落实《外商投资法》及其实施条例，完善外商投资准入负面清单规则，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。三是负面清单只做减法、不做加法。外商投资准入负面清单修订不新增或加严对外资的限制，开放的大门越开越大。四是发挥自贸试验区扩大开放试验田作用。继续在自贸试验区进行扩大开放的压力测试，在一些领域的开放上先行一步。五是在扩大开放的同时维护国家安全。要按照《外商投资法》要求，做好投资管理工作，统筹兼顾开放与安全。

国家发展改革委相关负责人介绍，与2019年版相比，2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减，提高了服务业、制造业、农业开放水平。其中，全国负面清单由40条减至33条，压减比例17.5%，还有2条部分开放；自贸试验区负面清单由37条减至30条，压减比例18.9%，还有1条部分开放。

一是加快服务业重点领域开放进程。金融领域，取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制。基础设施领域，取消50万人口以上城市供排水管网的建设、经营须由中方控股的规定。交通运输领域，取消禁止外商投资空中交通管制的规定，同时调整了民用机场条目的规定。

二是放宽制造业、农业准入。制造业领域，放开商用车制造外资股比限制，取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工和核燃料生产的规定。农业领域，将小麦新品种选育和种子生产须由中方控股放宽为中方股比不低于34%。

三是继续在自贸试验区进行开放试点。在全国开放措施基础上，自贸试验区继续先行先试。医药领域，取消禁止外商投资中药饮片的规定。教育领域，允许外商独资设立学制类职业教育机构。

除了进一步扩大开放外，还与法律法规有关规定进行了衔接。国家发展改革委相关负责人进一步指出，主要包括：一是落实外资准入管理。在负面清单说明中，规定有关主管部门在依法履行职责过程中，对境外投资者拟投资清单内领域，但不符合清单规定的，不予办理许可、企业登记注册等相关事项；涉及固定资产投资项目核准的，不予办理相关核准事项。二是调整中外合作经营限制性规定。《外商投资法》实施后，《中外合作经营企业法》已经废止，外商投资准入负面清单部分条目中限于中外合作经营企业方式投资的规定已经过时，不再保留。比如，将“医疗机构限于合资、合作”的条目调整为“医疗机构限于合资”。三是增加负面清单豁免规定。外商投资构成较为复杂，为了与法律法规做好衔接并考虑特殊情况，2020年版外商投资准入负面清单在说明中增加了负面清单豁免规定，即“经国务院有关主管部门审核并报国务院批准，特定外商投资可以不适用外商投资准入负面清单中相关领域的规定”。

此外，国家发展改革委表示，2020年版外商投资准入负面清单将于7月23日施行。国家发展改革委将会同商务部等部门以及各地方，严格按照《外商投资法》及其实施条例要求，切实做好外商投资准入负面清单落实工作，确保新开放措施及时落地，提高各项政策一致性。负面清单之外的领域，给予内外资企业平等待遇，任何单位不得设置单独针对外资的准入限制。

(责编：许维娜、夏晓伦)