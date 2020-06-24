新冠疫情再生波澜 保险行业深化转型

6月22日，北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京疫情蔓延势头已被遏制，但疫情防控形势依然严峻复杂。
北京新冠疫情的再次爆发让全社会都深刻地意识到，新冠病毒短期难以灭绝，我们必须做好与病毒长期共存的准备。保险行业能否充分发挥“社会稳定器”的作用，则对于长期疫情防控至关重要。
疫情加速保险业线上化建设步伐
保险业界普遍认为，新冠肺炎疫情对保险行业的影响不仅是直接的，而且是深远的。公开数据显示，2月份五大上市险企保费总收入比1月份下降72.8%，这主要由于保险销售基本还是以线下面对面为主。
大家保险集团总经理徐敬惠在接受采访时谈到：“保险行业应对线下服务触点几近切断的挑战，应全面重视和强化线上服务能力建设，创新业务模式，构建体系化的线上运营能力，弥补一直以来行业以线下经营和服务为主的短板。”
保险线上化落实到具体的执行层面，大家保险集团给出了自己的解决方案——打造“以客户为中心，一个账户，多重保障，综合服务”的保险APP。
保险线上化 思维转变是关键
保险线上化不仅仅是将线下服务搬运到网上那么简单，而是需要保险思维的颠覆性重构。
在“以保单为中心”的模式中，如果客户拥有某公司多份保单，保单与保单之间信息是割裂的，投保和出险时都无法实现信息共享。但是“以客户为中心”的模式，可从底层构建客户唯一标识，让客户一个APP、一个账户就能享受寿险、健康险、意外险、车险等人身和财产全险种服务，极大简化服务流程。
“以客户为中心”还要求保险APP能够想客户之所想，延伸保险服务全产业链，探索提供包括健康监测、健康指导、在线问诊、绿色就医、即时结算、康复指导等在内的一站式健康管理服务，不断改善客户体验。
在“以客户为中心，一个账户，多重保障，综合服务”的战略指导下，大家保险APP在今年1月上线后，不仅在第一时间上线了新冠肺炎专属产品，而且不间断更新了14个版本，线上服务数量大幅增加，已成为集保险、生活、健康、积分商城于一体的综合服务平台。
目前，客户不仅可在大家保险APP上直接完成保险产品购买、查询、理赔、续保、退保，还可实现线下保单线上理赔、续保、实时查询等需求。
同时，大家保险APP还以保险功能为核心，开通了相关的健康、车主功能。客户可在其APP上享受在线挂号、在线问诊、电话医生、购药商城等健康权益；车险预约、代办年检、道路救援、在线验车等车主服务。客户甚至可以在APP上免费赚取积分，在积分商城兑换各种福利和商品。
大家保险集团相关负责人称，今年大家保险APP还将上线健康养老、公益等服务，最终实现为个人客户、家庭客户和团体客户提供涵盖人身保险、财产保险、养老保障、财富管理等全品类、一站式的保险保障解决方案。
线上化转型 挑战与机遇并存
虽然线上化转型成果斐然，但互联网保费规模整体贡献率依然有限。2019年全国保费收入首次超过了4万亿，占全国GDP的4.3%，而这4万亿保费中，来自互联网端的保费仅有2700多亿，占比5%左右，绝大部分的保费比例仍然来自线下传统的销售方式。因此，线下资源仍旧是各大险企的核心资产，在战略布局中具有举足轻重的地位。
以大家保险集团为例，其集团和各子公司在全国31个省（区、市）设有60家省级分公司、1500多家地市县级分支机构。为了充分激活这些线下机构，大家保险上线了“大家网点通”服务，员工与客户可直接查询网点联系人、业务范围、服务项目等信息，并可以线上办理业务，真正做到“让数据多跑路，让客户少跑路”。
整体来看，线上转型并不是抛弃线下资源，更不能另起炉灶，而是要积极促进线上线下服务融合，为客户提供极致的、一致性的优质服务体验。把广泛布局、数量庞大的网点资源、队伍资源、客户资源、服务资源激活和串联起来，最大程度发挥其作用，将是全面深化保险线上化改革的工作重点。
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