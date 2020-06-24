北京一中院对黄光裕依法裁定假释

人民网北京6月24日电（记者毕磊）今天下午，据京法网事官方微博通报，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

公开信息显示，2008年11月23日，黄光裕被北京警方拘查。2010年5月18日，北京市第二中级法院作出一审判决，以非法经营罪，内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑14年，罚金6亿元，没收财产2亿元。

2010年8月30日，北京市高级人民法院对黄光裕案作出二审宣判：黄光裕三罪并罚被判14年以及罚没8亿元人民币的判决维持不变。按判决，刑期应从2008年11月17日到2022年11月16日。

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