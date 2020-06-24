亚马逊宣布成立全球打假团队全面打击售假行为

2020年6月24日，亚马逊今日宣布成立全球打假团队，这是一个新的部门并专门负责打击那些违反法律法规和亚马逊商城规则、在亚马逊上销售假冒商品的售假者，并将其诉诸法律。这支全球性的跨职能团队由前美国联邦检察官、资深调查人员和数据分析师组成。

亚马逊的首要目标是阻止假冒商品在亚马逊商城中上架。目前亚马逊在打击假货方面全面积极的举措已经能够确保消费者浏览的99.9%的商品未出现有效的假冒商品投诉。2019年，亚马逊在全球投入超过5亿美元用于打击包括售假在内的欺诈行为，同时逾8,000名员工参与到此项工作中。2019年，亚马逊拦截总计超过60亿件疑似不良商品，并阻止了超过250万个疑似有不良行为的账户发布商品进行销售。

亚马逊全球打假团队将调查售假者试图规避亚马逊流程和系统监测、以及违反亚马逊商城规则上架假冒商品的案件。通过挖掘亚马逊商城相关数据，与支付服务商等第三方合作或通过其他公开来源搜集信息，并借助当地资源，亚马逊全球打假团队将收集案件线索并定位售假者。该全球打假团队的成立将更有效地帮助亚马逊对不良行为者提起民事诉讼，为品牌方的联合或独立调查提供支持，并在全球范围内协助执法人员打击售假行为。

亚马逊全球客户信任与合作伙伴支持团队副总裁Dharmesh Mehta表示：“无论售假者试图在哪里销售假货或身处何地，他们都将受到相关法律严厉的制裁。我们正全力以赴瓦解这些犯罪网络，并且很感谢全球相关执法机构在打击假货方面做出的工作。我们仍然希望各国政府进一步加大对这些执法机构在调查工具、资金与资源上的投入，并将售假者绳之以法。法律诉讼和冻结资产等执法行动是打击违法售假的最有效途径之一。”

亚马逊与品牌方及执法部门长期通力合作，通过经济处罚、民事诉讼和刑事诉讼等方式追究售假者责任，亚马逊全球打假团队的成立建立在这一深厚的合作基础之上。同时，亚马逊还积极寻求与各国政府及相关国际机构的合作，包括美国的国家知识产权中心（National Intellectual Property Right Center）、欧洲刑警组织（Europol）和中国的相关执法部门等。今年5月，亚马逊调查并确认了一批来自于加拿大、中国、多米尼加、德国、印度、意大利、日本、韩国、西班牙、阿拉伯联合酋长国、英国和美国的售假者，并将相关资料分享给了各地相关执法部门。

(责编：栗翘楚、孙阳)