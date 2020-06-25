就业总体稳定 五月份城镇调查失业率环比回落0.1个百分点

“这个月满班，工资肯定低不了！”6月21日，刚在厦门思明区建发花园完成一次入户保洁的肖丽芬匆匆赶往下一个客户家。

2月中旬，一心想干活的肖丽芬从四川绵阳回到福建厦门。可受疫情影响，家政公司业务量少，肖丽芬一度无活可干，只能待在家里。

“每月房租1200元，生活费500元，哪里坐得住。”肖丽芬说。如今，随着生产生活秩序恢复，肖丽芬又开始上班了，“这下好了，活儿排上了，日子更踏实了！”

工厂复工、店面开业、城市恢复、经济活络，尽管疫情有所冲击，我国就业形势仍保持总体平稳。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。

——“0.1个百分点”的背后，是员工复岗情况持续好转，就业形势总体稳定。

进入5月，浙江省杭州市隐市隐仕民宿负责人刘强心里美滋滋的，“入住率一下从3月份的不到10%提升到如今的70%，周末甚至能达到100%，我们不得不临时招聘2名保洁员。”

国家统计局快速调查显示：5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6、1.7个百分点。越来越多的员工顺利返岗复工，就业大市场热度随之稳稳回升。

——“0.1个百分点”的背后，是新业态、新模式正在快速发展，为就业拓展新空间。

3月初，在山东济南，曾经因疫情影响无法进村入户销售饲料的娄子阳开起了“菜鸟驿站”，为邻里乡亲提供快递代收代寄服务。“一天收入300—400元，跟过去打工的收入差不多。不用花钱租房、吃饭，还能守着家人。”

疫情防控期间，无接触配送成为不少人的首选。“虽然我们小区只有6栋楼，可日均快件量近千件。”娄子阳说，每天搬货，重复入库、上架、出库动作，虽然配送点只有60平方米，可运动步数能超2万步。

不仅是无接触配送，短视频直播、在线教育、云招聘等新业态也源源不断创造着新“饭碗”。以新零售为例，智联招聘平台大数据显示，疫情防控期间，新零售招聘需求逆势上涨，招聘职位数同比增长17.85%。

——“0.1个百分点”的背后，是一系列援企稳岗政策接踵而至，落实好保居民就业任务。

“整整71万元稳岗补贴，太给力了。”广东汕头超声印制板公司人力资源部副经理卢剑虹对未来充满信心。

汕头超声印制板公司共有员工3300多名，是一家外向型企业。受境外疫情影响，不少订单被迫延后。“企业资金压力一下子加大，我们天天琢磨如何开源节流、挺过难关。”卢剑虹说，有了稳岗补贴，员工队伍就稳得住，渡难关也更有信心。

1—5月，全国共为398万户企业发放稳岗返还补贴550亿元；截至4月底，社保减免政策已为全国企业减负3402亿元，预计上半年三项社会保险费减免额度将超6000亿元……就业优先政策红利不断释放，帮助企业渡难关、稳岗位、保就业。

“有党中央的坚强领导，有各地区、各部门和社会各方面共同努力，有广大劳动者和企业家共克时艰、拼搏奋斗，我们有信心、有能力保持就业局势总体稳定。”人社部就业促进司司长张莹说。

《 人民日报 》（ 2020年06月25日 01 版）

(责编：李栋、值班)