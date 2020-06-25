外商投资准入负面清单再缩减

据新华社北京6月24日电 （记者安蓓、陈炜伟）7月23日起，外资进入证券、期货、寿险、商用车制造、50万人口以上城市供排水管网建设经营等领域股比限制将取消。国家发展改革委、商务部6月24日对外公布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，清单条目由2019年版的40条减至33条。

两部门同日公布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，也由37条减至30条。

这是自2017年以来，我国连续第四年修订全国和自贸试验区外商投资准入负面清单。在新冠肺炎疫情给全球跨国投资带来巨大冲击的背景下，此举释放出以开放促改革、促发展的强烈信号。

与2019年版相比，2020年版外商投资准入负面清单进一步提高了服务业、制造业、农业领域的开放水平。

国家发展改革委有关负责人说，发布2020年版外商投资准入负面清单，是实施更大范围、更宽领域、更深层次全面开放的重要举措，也是外商投资法施行后，推进负面清单管理制度的最新配套文件，展示了我国坚定不移支持经济全球化和跨国投资的决心。我国要以更高水平开放促进经济高质量发展，在扩大开放中维护国家安全。

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