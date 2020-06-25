端午假期首日全国铁路预计发送旅客760万人次

人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉（下称“国铁集团”），6月25日，端午小长假第一天，全国铁路迎来出行高峰，预计发送旅客760万人次，铁路部门增加运力投放，加开旅客列车384列，共开行旅客列车7345列。
6月24日，全国铁路发送旅客674.7万人次，共开行列车7479列，其中加开列车496列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客20万人次，上海局集团公司发送旅客161.1万人次，广州局集团公司发送旅客129.5万人次。
各地铁路部门在落实落细疫情防控常态化各项措施的基础上，动态调整节日运输能力，推出多种特色服务，服务旅客安全健康顺利出行。
沈阳局集团公司延吉西站开设“民俗掌阅”网上展厅，展示端午短视频、小故事，让候乘旅客“云”享端午；北京局集团公司严格做好站车通风设备维护、增加消毒频次、出京旅客登车前核酸检测证明查验等疫情防控措施，为旅客营造健康安全旅行环境；呼和浩特局集团开行往返于呼和浩特、包头、鄂尔多斯等地的城际间动车组列车19对，日均运能2.3万个席位，满足旅客短途“草原游”出行需求。
郑州局集团公司加开往返郑州、洛阳、三门峡等城市的多趟“中原快车-古都夜八点”号动车组列车，旅客假日短途游有了更多选择；西安局集团公司加开西安至峨眉山、汉中、延安等方向的旅客列车146趟；济南局集团公司增设滨州高铁无轨站，开通滨州至济南三大火车站和淄博地区高铁站定制专线，旅客在滨州汽车总站、市政服务中心等购票，在无轨站乘车直达高铁站。
上海局集团公司在热门方向增开81列旅客列车，安排269列动车组列车重联运行；南昌局集团公司针对节日期间赣闽两省局地强降水天气，组织人员在候车大厅、天桥、楼梯等处所加强引导疏通，清理地面积水，确保旅客安全通行；南宁局集团公司依托“刘三姐”服务品牌群，安排应急服务小分队、青年志愿者为旅客提供候乘引导、重点旅客“点对点”预约服务等。
成都局集团公司在成渝高铁、成绵乐客专、渝万高铁等线路加开动车组列车82列；昆明局集团公司对昆明至丽江、大理、蒙自、河口、曲靖、宣威等方向部分动车组列车重联运行，方便旅客采摘郊游；乌鲁木齐局集团公司开行乌鲁木齐至北屯、伊宁、哈密，乌鲁木齐-伊宁-北屯、阿勒泰-伊宁环线等旅游专列5列，2000多名疆内游客坐着火车畅游南北疆。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，出京旅客请配合做好核酸检测证明查验，共同维护安全健康旅行环境。
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