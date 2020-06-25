党建引领 多方携手打造共建、共治、共享幸福园区

住宅小区，是百姓居住生活的基本单元，亦是基层社会治理的重要路径。物业单位作为社区“最后100米”的服务商，成为党委、政府联系和服务群众的关键纽带。如何推动物业服务从“行业管理”向“社会治理”转变，从而形成提升居民获得感、幸福感、安全感的引力和合力，是值得积极尝试和共同探索的。“绿城幸福里”模式正为新的“解题思路”。

据了解，“绿城幸福里”是由政府、社区、业委会、物业多方携手打造的共建、共治、共享的幸福园区，旨在复兴友爱、分享、关怀的中国式邻里文化，加速实现城市幸福生活。

据悉，作为模式创新和体系执行的“枢纽”，绿城物业在一年半的落地和推进过程中，充分认识到必须发挥党的政治和组织优势，并总结出“三力并举”的建设经验。

党建引领提高号召力。据介绍，“绿城幸福里”创新形成了“1+1+N”网格化组织架构，以社区党委为指导机构（1）、业主委员会为组织平台（1）、园区各类社团为活动主体（N）。截止2020年6月24日，“绿城幸福里”志愿者数量已达128516人，服务时数184924.9小时，积累了园区治理雄厚的群众基础。

党员先锋强化凝聚力。相关负责人表示，新事物的发展绝不是一帆风顺的。在模式推广的“通关”过程中，党员发挥了模范带头作用。2019年4月初，“绿城幸福里”志愿者仅11315人，共产党员占比超40%，成为了后续大发展的“生力军”。

(责编：任妍、孙阳)