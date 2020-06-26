端午节全国铁路发送旅客753万人次 创春节后单日新高

人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉（下称“国铁集团”），6月25日，端午小长假首日，全国铁路发送旅客753万人次，创春节后单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。6月26日，全国铁路预计发送旅客522万人次，加开旅客列车262列。
各地铁路部门实行“一日一图”，动态调整运力，进一步改进运输服务品质，努力提升旅客出行体验。哈尔滨局集团公司全面做好满洲里、绥芬河等口岸站通风消毒工作，在哈尔滨站设置可视问询机，旅客可与工作人员视频交流问询，实现“无接触”服务；郑州局集团公司各大车站为行动不便的重点旅客开辟绿色通道，提供优先购票、专区候车、提前检票、专人送站、接站护送等一条龙服务；济南局集团公司加大对电子客票的宣传引导力度，每日分析客流峰谷，动态增开售票窗口、进站通道，确保电子客票平稳高效助力旅客出行；上海局集团公司增开旅客列车3列，安排261列动车组列车重联运行，方便短途和城际间旅客出行；南宁局集团公司南宁东站开展“复市复业‘粽’有你”活动，现场售卖来自百色、柳州等地的香菇、辣椒、蜂蜜等扶贫农副产品，助力农户增收脱贫；昆明局集团公司对去往大理的部分动车组列车实行票价优惠，最高达5.5折，为该地引流上线，带旺旅游市场。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行的具体信息，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，出京旅客请配合做好核酸检测证明查验，共同维护安全健康旅行环境。
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