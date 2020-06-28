人民网>>财经

广药王老吉诉加多宝不正当竞争纠纷案再审请求被最高法驳回

2020年06月28日10:50  来源：新华网
 

　　 广药王老吉诉加多宝不正当竞争纠纷案再审请求被最高法驳回

　　 加多宝：品牌自信源于不断创新

　　 6月19日，最高人民法院驳回广药集团及全资子公司王老吉大健康（以下简称“广药王老吉”）对“与加多宝、乐润百货不正当竞争纠纷一案”的再审申请。

　　 “官司”没有影响加多宝前进步伐

　　 众所周知，加多宝传承清朝道光年间王泽邦的凉茶配方，自1996年开始以首创的红色罐装包装独家生产、自主经营凉茶产品，并在2003年将凉茶定位为“预防上火”的饮料，进一步弘扬凉茶这一源自岭南的非物质文化遗产，销量遍布全国及海外市场，成功开创了凉茶品类，一跃成为销量连续7年超越碳酸饮料巨头的民族品牌。二十多年来远销全球60多个国家和地区。

　　 从2017年8月最高法终审判决加多宝与广药王老吉共享红罐包装以来，强调了加多宝对于整个凉茶产业的创立和发展，以及对“王老吉品牌价值提升”起到了极大的推动作用。

　　 二次创业走自己的路

　　 2012年改品牌以来的八年时间，加多宝坚定品牌自信，把主要精力用在继续做大做强上。成功完成品牌转换，大刀阔斧推出一系列改革举措：开发高端金罐加多宝，与红罐两条腿走路，今年更升级PET瓶装产品，以差异化营销抢占市场；依托“怕上火”主线，围绕“餐饮、即饮、礼品”立体多维度布局，形成对消费场景的全覆盖；与食品金属包装集团中粮包装达成深度合作，上下游携手注入发展硬实力。公司内部人员定位能者上庸者下；开创“合伙人机制”；巩固长期形成的渠道优势；开启“二次创业”，退出价格战，专注品质营销，企业真正回归到了良性高效发展中来。

　　 一直以来，加多宝专注品质化营销的思路并没有懈怠。八年的努力也让加多宝闯出一片新天地：2019年成功实现大幅度盈利，春节销量增长5成，去年双十一期间销量更同比增长148%。近日，加多宝在国际银团融资支持下，与中粮包装达成股权回购协议，回购核心资产，在非常时期银团融资，也说明对加多宝的信心。

　　 过去加多宝凭借品牌、产品及模式的创新，为中国传统文化的传承提供了一个经典范例，未来加多宝将继续创新前行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

新业态发力 新消费升级(新数据 新看点)　　凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】

财经

煤炭消费比重今年降至57.5%　　本报北京6月27日电  （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】

财经

我国外债结构持续优化　　本报北京6月27日电  （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。　…【详细】

财经

新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板　　自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】

财经

商合杭高铁今日全线贯通 豫皖浙三省将“无缝对接”　　新华社北京6月27日电（记者 樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，商丘至合肥至杭州高铁合肥至湖州段（商合杭高铁合湖段）将于6月28日开通运营。该线经湖州站与南京至杭州高铁接轨，通达杭州，商合杭高铁实现全线贯通，河南、安徽、浙江三省…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved