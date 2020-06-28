广药王老吉诉加多宝不正当竞争纠纷案再审请求被最高法驳回

加多宝：品牌自信源于不断创新

6月19日，最高人民法院驳回广药集团及全资子公司王老吉大健康（以下简称“广药王老吉”）对“与加多宝、乐润百货不正当竞争纠纷一案”的再审申请。

“官司”没有影响加多宝前进步伐

众所周知，加多宝传承清朝道光年间王泽邦的凉茶配方，自1996年开始以首创的红色罐装包装独家生产、自主经营凉茶产品，并在2003年将凉茶定位为“预防上火”的饮料，进一步弘扬凉茶这一源自岭南的非物质文化遗产，销量遍布全国及海外市场，成功开创了凉茶品类，一跃成为销量连续7年超越碳酸饮料巨头的民族品牌。二十多年来远销全球60多个国家和地区。

从2017年8月最高法终审判决加多宝与广药王老吉共享红罐包装以来，强调了加多宝对于整个凉茶产业的创立和发展，以及对“王老吉品牌价值提升”起到了极大的推动作用。

二次创业走自己的路

2012年改品牌以来的八年时间，加多宝坚定品牌自信，把主要精力用在继续做大做强上。成功完成品牌转换，大刀阔斧推出一系列改革举措：开发高端金罐加多宝，与红罐两条腿走路，今年更升级PET瓶装产品，以差异化营销抢占市场；依托“怕上火”主线，围绕“餐饮、即饮、礼品”立体多维度布局，形成对消费场景的全覆盖；与食品金属包装集团中粮包装达成深度合作，上下游携手注入发展硬实力。公司内部人员定位能者上庸者下；开创“合伙人机制”；巩固长期形成的渠道优势；开启“二次创业”，退出价格战，专注品质营销，企业真正回归到了良性高效发展中来。

一直以来，加多宝专注品质化营销的思路并没有懈怠。八年的努力也让加多宝闯出一片新天地：2019年成功实现大幅度盈利，春节销量增长5成，去年双十一期间销量更同比增长148%。近日，加多宝在国际银团融资支持下，与中粮包装达成股权回购协议，回购核心资产，在非常时期银团融资，也说明对加多宝的信心。

过去加多宝凭借品牌、产品及模式的创新，为中国传统文化的传承提供了一个经典范例，未来加多宝将继续创新前行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)