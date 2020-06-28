宁波梅山：进口整车有了“电子身份证”

6月初，随着5000余辆汽车抵港，宁波梅山口岸再次迎来整车进口高峰。据宁波海关所属梅山海关预计，2020年上半年该口岸整车进口量有望达到去年全年水平。

经过一年多的摸索和优化，更新版本的宁波海关整车进口管理系统上线运行。在梅山综合保税区，每辆进口汽车靠港后都将获得一张“电子身份证”——RFID编号。这张“电子身份证”将贯穿进口整车从分流到入库、查验、出库全过程。整车RFID编号与“宁波海关整车进口管理系统”中的《车辆底账数据表》直接关联，只要获得RFID编号，整车的车架号、品牌规格、颜色、库位号等信息便可通过整车系统即时查询。

在梅山中信港通海关汽车监管场地，进口整车经过前端卡口时，随着“滴”的一声，车辆RFID标签已通过系统自动识别，进出库和验放记录实时上传系统。车辆布控查验、核销放行等也都是通过发送RFID编号实施。

“进口整车‘电子身份证’给我们企业带来了很多便利，海关的很多监管指令都得以通过电子流转，减少了纸面审批环节。”梅山最大的整车物流企业中信港通国际物流公司副总经理陆卓鋆感慨。

“宁波海关整车进口管理系统”将从集装箱运抵口岸到整车放行出场的整个通关监管过程纳入监管内容。6月8日，装载整车的滚装船“阳光精英”轮尚未抵达宁波舟山港，相关企业已经预先将船名、航次、提单号、集装箱号等信息向整车系统发送，形成数据底账。船舶到港后，经海关核批同意，进口整车便可凭着唯一的RFID编号移往备案过的指定库位。在报关环节和查验环节，整车管理系统都与相关报关系统、查验系统联通，可自动采集车辆状态、发送查验指令。如遇需要扣留的情况，海关关员可进入“车辆扣留”模块，向企业发送“车辆加锁”指令，对于已加锁的整车，经核批后可完成解锁操作。在车辆出库环节，卡口设备读取RFID标签信息，判断车辆报关单是否有放行信息并进行核销。抬杆后，原使用库位便被释放出来，可重新停放其他车辆。

进口整车在区内的全过程都在整车管理系统的监管下进行，实现了全流程可管可控。打开“宁波海关整车进口管理系统”的电子库位地图，一张完整的整车监管场地示意图展现在面前，地图上各库位是否停放车辆一目了然，系统通过3D建模将整车车型、颜色等信息生动展示，点击车辆图示，车辆提单号、车架号、报关单号等监管信息自动弹出。在统计查询板块，报关单、查验、物流等不同业务模块数据均可以进行分时段、分类别的统计，并以图形化报表的形式呈现，在搜索栏中键入关键字段，相关车辆或集装箱信息即可一键搜索。

梅山海关物流监控二科关员张文治说，宁波海关整车进口管理系统完成了监管场所数字模型的建设，实现了监管场所管理可视化、直观化，减轻了海关工作量，也给企业节省了很多时间成本。（牛广文）

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