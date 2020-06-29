实现旅游收入122.8亿元 端午节账单里的市场复活玄机

张敬伟

根据文化和旅游部的统计，端午三天小长假全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。6月25日至27日，全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次。

端午节小长假在以往假日经济的总盘子里，并非特别重要，但是今年受新冠肺炎疫情影响，全球产业链尚未完全恢复。在此情势下，中国虽然更早复工复产复商复市，但是市场元气很难在短时间内复苏。端午节小长假的来临，充满了令人遐想的象征意义。一方面，如果这个小长假能够实现和去年同比的“满血复活”，下半年市场或会迎来一个高速增长的预期。另一方面，端午节小长假在时限上处于上下半年的中点，端午节假期经济具有承前启后的意义。因此，看端午节账单，就能判断出市场复活的玄机来。

端午三天小长假全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。这是两个主要指标，前者看旅游市场的热度和游客活跃度，后者则是核心的经济收入情况。前者同比恢复目前只有50.9%，意味着旅游市场依然受制于疫情影响，出游人数打了折扣。后者更能说明问题，大家可能会更加爱惜自己的钱包，出来旅游也太不敢大手大脚花钱。这些数字不仅是假日经济的真实写照，也是市场全景的折射。

中国端午节假日经济至多算是“半血复苏”，没有哪个国家能在疫情肆虐之下独善其身。在此情势下，全球产业链、资金链成了互联互通的生态大系统。一个国家的产业链和资金链联通，遭遇其他链条的阻滞和梗阻，也难以释放出足够的市场活力和产业红利。若疫情继续蔓延，全球市场将会面临一个令人不安的平庸徘徊期。就此而言，中国端午节账单虽然不尽如人意，但整体表现已经算是及格。疫情持续半年，旅游市场接待游客数已经同比恢复到50%以上，这也凸显旅游市场的景气在一点点恢复。至于旅游收入的恢复问题则相对复杂得多，疫情带来的伤害是系统性的，除了市场领域，还延伸到民生层面，更对人们的消费心理带来了负面影响。简言之，即使有足够的钱，人们也不敢乱消费，毕竟疫情带来了一些不确定性。此外，基于防疫，人们在心理上也不愿意出去消费，宁愿呆在家里。

从中国市场趋势看，假日经济逐步恢复的曲线是明显的，这也意味着中国整体经济形势的趋势性好转，在财政金融措施以及吸引外资的利好政策支持下，中国经济下半年“转正”基本板上钉钉。市场关心的是，中国经济增长能够恢复去年同期的比例如何。支持中国经济增长的内因基本稳了下来，作为外因的全球经济能否尽快从疫情阴霾中走出来，全球产业链、资金链能否去堵疏通，也至关重要。不管如何，在全球主要国家中，中国依然能够维持相对高的经济增长率，成为全球最主要的经济引擎。

端午节账单不能光看游客数量和旅游收入两个数字，也要看到智慧出行、安全出行、电商经济稳步提升等好现象。经过疫情考验的中国经济，也许暂时不会维持中高速增长，但可扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,实现疫后更高质量的发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)