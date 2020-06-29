人民网>>财经

实现旅游收入122.8亿元 端午节账单里的市场复活玄机

张敬伟

2020年06月29日07:44  来源：北京青年报
 

　　张敬伟

　　根据文化和旅游部的统计，端午三天小长假全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。6月25日至27日，全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次。

　　端午节小长假在以往假日经济的总盘子里，并非特别重要，但是今年受新冠肺炎疫情影响，全球产业链尚未完全恢复。在此情势下，中国虽然更早复工复产复商复市，但是市场元气很难在短时间内复苏。端午节小长假的来临，充满了令人遐想的象征意义。一方面，如果这个小长假能够实现和去年同比的“满血复活”，下半年市场或会迎来一个高速增长的预期。另一方面，端午节小长假在时限上处于上下半年的中点，端午节假期经济具有承前启后的意义。因此，看端午节账单，就能判断出市场复活的玄机来。

　　端午三天小长假全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。这是两个主要指标，前者看旅游市场的热度和游客活跃度，后者则是核心的经济收入情况。前者同比恢复目前只有50.9%，意味着旅游市场依然受制于疫情影响，出游人数打了折扣。后者更能说明问题，大家可能会更加爱惜自己的钱包，出来旅游也太不敢大手大脚花钱。这些数字不仅是假日经济的真实写照，也是市场全景的折射。

　　中国端午节假日经济至多算是“半血复苏”，没有哪个国家能在疫情肆虐之下独善其身。在此情势下，全球产业链、资金链成了互联互通的生态大系统。一个国家的产业链和资金链联通，遭遇其他链条的阻滞和梗阻，也难以释放出足够的市场活力和产业红利。若疫情继续蔓延，全球市场将会面临一个令人不安的平庸徘徊期。就此而言，中国端午节账单虽然不尽如人意，但整体表现已经算是及格。疫情持续半年，旅游市场接待游客数已经同比恢复到50%以上，这也凸显旅游市场的景气在一点点恢复。至于旅游收入的恢复问题则相对复杂得多，疫情带来的伤害是系统性的，除了市场领域，还延伸到民生层面，更对人们的消费心理带来了负面影响。简言之，即使有足够的钱，人们也不敢乱消费，毕竟疫情带来了一些不确定性。此外，基于防疫，人们在心理上也不愿意出去消费，宁愿呆在家里。

　　从中国市场趋势看，假日经济逐步恢复的曲线是明显的，这也意味着中国整体经济形势的趋势性好转，在财政金融措施以及吸引外资的利好政策支持下，中国经济下半年“转正”基本板上钉钉。市场关心的是，中国经济增长能够恢复去年同期的比例如何。支持中国经济增长的内因基本稳了下来，作为外因的全球经济能否尽快从疫情阴霾中走出来，全球产业链、资金链能否去堵疏通，也至关重要。不管如何，在全球主要国家中，中国依然能够维持相对高的经济增长率，成为全球最主要的经济引擎。

　　端午节账单不能光看游客数量和旅游收入两个数字，也要看到智慧出行、安全出行、电商经济稳步提升等好现象。经过疫情考验的中国经济，也许暂时不会维持中高速增长，但可扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,实现疫后更高质量的发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

新业态发力 新消费升级(新数据 新看点)　　凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】

财经

煤炭消费比重今年降至57.5%　　本报北京6月27日电  （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】

财经

我国外债结构持续优化　　本报北京6月27日电  （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。　…【详细】

财经

新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板　　自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】

财经

商合杭高铁今日全线贯通 豫皖浙三省将“无缝对接”　　新华社北京6月27日电（记者 樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，商丘至合肥至杭州高铁合肥至湖州段（商合杭高铁合湖段）将于6月28日开通运营。该线经湖州站与南京至杭州高铁接轨，通达杭州，商合杭高铁实现全线贯通，河南、安徽、浙江三省…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved