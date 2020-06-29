助推中小企业融资 标准化票据规范性制度出台

记者6月28日从中国人民银行网站获悉，为规范标准化票据融资机制，更好服务中小企业融资和供应链金融发展，中国人民银行制定了《标准化票据管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》规范标准化票据业务发展，有利于进一步拓宽中小企业票据融资渠道。

央行表示，为拓宽中小企业票据融资渠道，更好契合金融机构资金交易特点和支持中小金融机构流动性管理，人民银行引导市场机构积极探索，于2019年8月创新开展标准化票据融资机制试点，受到市场广泛关注和认可。市场机构呼吁尽快出台标准化票据的规范性制度。在总结试点工作的基础上，人民银行组织试点参与机构制定了《管理办法》，明确标准化票据的定义、参与机构、基础资产、创设、信息披露、投资者保护、监督管理等，规范标准化票据业务发展。央行表示，标准化票据以票据作为基础资产，联通票据市场和债券市场，有利于发挥债券市场的专业投资和定价能力，增强票据融资功能和交易规范性。

(责编：李都也(实习生)、李栋)