2020年全国节能宣传周活动“云”上开启

人民网北京6月29日电（许维娜）据国家发展改革委消息，2020年全国节能宣传周于6月29日至7月5日举办，主题为“绿水青山，节能增效”。上午，国家发展改革委和北京市人民政府"云"启动2020年全国节能宣传周活动。这是首次采用线上方式启动全国节能宣传周，也是国家发展改革委会同联合主办单位针对当前疫情防控形势采取的创新方法，是在常态化疫情防控下开展全国节能宣传活动，宣传节能理念、传播节能知识、推广节能技术的积极探索。

“云”启动仪式上，国家发展改革委寄语2020年全国节能宣传周，各地区、各部门要进一步贯彻落实习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，按照高质量发展要求加强能源要素保障，严格落实节能目标责任，深化重点领域节能，推广先进节能技术产品，推动节能工作再上一个新台阶，为建设美丽中国作出贡献。

今年是全国节能宣传周举办30周年，“云”启动回顾了节能宣传周历程和节能工作成效。

据介绍，“云”启动仪式开展了4项线上活动：一是半导体照明精准扶贫。国家发展改革委会同有关方面，向全国部分贫困县捐赠LED灯，改善贫困地区照明环境，助力脱贫攻坚。二是能效标识制度实施15周年暨“绿色消费”活动。回顾能效标识制度实施15周年成效，有关单位和协会共同发起倡议，呼吁制冷领域强化节能标准引领，推动制冷领域改造升级，引导绿色消费，促进制冷产业绿色发展。制冷空调、电商平台企业积极响应，开展绿色消费活动。三是发布“应对塑料污染 推广绿色包装”倡议。电商、快递、外卖行业企业发布倡议，号召全社会共同参与塑料污染治理，减少使用一次性塑料制品，推广绿色循环包装，推动形成绿色生活新风尚。四是北京市开展相关活动。启动北京市LED照明产品家庭推广试点、小旧家电回收活动等。

同时，今年节能宣传周期间，在“云”上策划开展了一系列活动，围绕“节能云视界”、“节能云课堂”、“节能技术云展示”、“绿色云生活”、“绿色云消费”等，在新媒体加载节能视频、开展线上节能知识讲座、展示先进节能技术和实践、发布绿色生活创建行动系列标识、开展绿色消费推广活动等，并设计制作了节能漫画、节能表情包。通过形式多样、群众喜闻乐见的载体，普及节能知识，倡导全民参与节能降耗，提升节能意识和节能能力。国家发展改革委门户网站在节能宣传周期间开设专栏，及时发布宣传周活动动态，集中宣传各地区、有关部门“十三五”节能工作成效，展示最佳节能技术和最佳节能实践；在国家发展改革委“两微一端”推送活动最新进展，并利用互联网、新媒体等多种途径开展系列宣传活动，加大宣传力度。

此外，各地区围绕“绿水青山，节能增效”主题，结合本地区新冠肺炎疫情防控实际，举办形式多样的宣传活动。上海市公开评选30周年上海市节能重点领域10件大事，推出节能宣传周30周年纪念标识；江西省、湖南省举办贫困县半导体照明捐赠仪式；湖北省组织开展“推动企业节能降本 助力湖北复工复产”公益节能服务活动；深圳市邀请专家在线开展节能技术专题讲座，积极引导公众践行绿色生产生活方式，提高全民生态文明素养。

(责编：许维娜、夏晓伦)