“6·18”前后20天内 中消协日均收到维权信息32万余条

本报讯（记者张楠）昨天，中消协发布“6·18”消费维权舆情分析报告，“6·18”前后短短20天的监测期内，日均收到消费维权类信息32万余条。直播带货、价格竞争、短信骚扰、红包活动、假冒伪劣成为此次吐槽焦点。
火爆的直播带货却频遭消费者吐槽。记者注意到，“槽点”主要集中在五个方面：商家未能充分履行证照信息公示义务；部分主播特别是“明星主播”在直播带货过程中涉嫌存在宣传产品功效或使用极限词等违规宣传问题；产品质量货不对板，平台主播兜售“三无”产品、假冒伪劣商品等；刷粉丝数据、销售量刷单造假“杀雏”；售后服务难保障等。
最近罗永浩的直播又一次翻车了。有客户反馈，他带货的鲜花并不新鲜，收到之后花瓣都枯萎了。对此罗永浩做出补偿：所有单子统统免单，并且双倍赔偿！此前，多位网友称，罗永浩直播间相同产品价格比天猫、京东等电商平台贵出不少，不符合直播间宣传的“全网最低价”。
6月17日，网友@拉灯天就黑反映，自己于5月1日在某直播平台“国美电器官方旗舰店”购买了一台格力空调，约定的发货日期不断延后，6月16日晚，旗舰店直接退款了。@拉灯天就黑称：要求国美立即发货，赔礼道歉！
中消协建议，通过落实法律责任令相关各方“各司其职”，助推直播带货行为提速步入法治轨道。此外，建议建立完善诚信评价机制，补齐网络购物消费维权社会共治不足的短板，将审慎核实后的粉丝评价、举报、监管部门的调查处罚信息等记入评价系统，充分保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等合法权益。
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