空调企业加大健康产业投入力度

近日，南海区“基层呼吸系统传染病防控体系”试点项目启动暨战略合作签约仪式在佛山举行。签约会上，志高通过五方战略合作签约与新产品展示，发布了志高“空调主业+健康新产业”的双轮驱动发展模式。

志高相关负责人表示，志高已与钟南山院士产学研基地等单位进行了沟通，并找到能充分联接和发挥科研机构和志高作为制造、营销和服务型企业各自优势的结合点，既可将呼研所产学研旗下科技成果转化企业多年积淀的呼吸健康技术加快产品化、市场化，实现巨大社会意义和经济效益，同时也能给志高产品和品牌升级形成助力。

在产品方面，志高将通过整合呼研所产学研旗下空气净化和病毒消杀核心技术，快速推出“志高健康&呼研所”联合品牌的空气消毒机等产品，还会把更多与呼吸健康相关的新技术、新材料使用到志高的空调系列产品中。

在市场方面，志高将通过积极参与当地政府、广东省钟南山医学基金会、广州呼研所医药科技有限公司共建“基层呼吸系统传染病防控体系”标杆工程，将志高的发展完全融入到南海区打造绿色健康产业集群、里水镇打造绿色健康产业小镇的宏大规划中，借此来实现志高品牌和产品的升级，在实现空调主业良性发展的同时，也用2-3年的时间，打造出除空调主业之外的健康产业线，形成双轮驱动的新战略发展模式。

志高表示，未来，除了主业以外，将发展健康产业，打造符合中国国情的健康空气系统，高度契合健康中国战略。同时，通过培育志高健康产业线，拓展市场新蓝海。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)