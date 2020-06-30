中核集团推进绿色发展 助力建设美丽中国

绿色低碳，共享生态文明。一直以来，中核集团秉承“尊重自然，绿色发展”的环保理念，贯彻落实中央企业绿色发展理念，全面推进节能减排和低碳发展，2019年清洁能源发电量为1489.19亿千瓦时，节能减排成效相当于造林41.15万公顷。

6月29日至7月5日是全国节能宣传周，中核集团将深入贯彻落实宣传周和全国低碳日活动部署，以“节能低碳促进绿色发展、高质量发展”为重点，开展系列节能减排宣传活动，不断促进中核集团节能减排工作，持续推进全产业链绿色发展，确保完成“十三五”能源节约与生态环境保护指标。

据了解，今年全国节能宣传周的主题为“绿水青山、节能增效”，全国低碳日活动主题为“绿色低碳、全面小康”。在此期间，中核集团将结合核工业特色，立足企业自身发展，充分运用信息化手段，开展一系列特色鲜明的宣传活动，引导企业职工自觉参与节能低碳，形成良好的绿色发展氛围。

其中，各生产单位将开展“当好主人翁、建设新时代”主题劳动和技能竞赛活动，广泛开展小革新、小发明、小改造、小设计、小建议等“五小”创新活动，使节能减排进企业、去班组、到岗位。各建筑类单位将积极宣传建筑节能和绿色建筑工作取得的成效，开展《绿色建筑评价标准》宣传培训工作，推动标准实施应用，同时向公众传播绿色建筑标准理念，引导群众用好各类绿色设施，使绿色建筑发挥实际效益。

在推动绿色能源发展方面，中核集团坚定推进清洁能源建设，推动新时代能源转型升级发展，2019年全年在运核电机组发电量为1362.14亿千瓦时，相当于减排二氧化碳10991.95万吨；同时，水电、风电、光伏、地热、生物质能等非核清洁能源产业规模不断扩大，实现发电量127.05亿千瓦时，相当于减排二氧化碳1025.22万吨。

中核集团将持续宣传并推进绿色制造，积极推广应用节能高效的技术、工艺和装备，推动相关产业节能低碳技术改造，充分发挥中央企业在推进生态文明建设中的示范引领作用。（牛广文）

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