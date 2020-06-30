松阳县古市镇以“一团包一村”开展扶贫帮扶工作

“你好，我是镇里的扶贫帮扶团干部，接下来我将和你的结对干部一同对你开展帮扶工作”，在这个周末，浙江省丽水市松阳县古市镇的低收入农户家中多了帮扶团干部的身影。近日，古市镇成立扶贫帮扶团，由一名帮扶领导带队，多位帮扶干部成团，以“一团包一村”的方式，包村包户开展扶贫工作。
6月20日，塘湾村主要干部、住村干部、结对干部入户走访低收入农户，核对农户相关信息、填写扶贫档案简表和低收入农户搬迁工作调查表。
6月20日，岗下村联系领导、村三委主要干部、结对干部、镇帮扶团成员分组入户走访低收入农户，核对低收入农户相关信息、填写扶贫档案简表、调查大搬快聚搬迁意愿。
帮扶团一成立，各团各村便立即行动起来，“5+2”“白加黑”“周六周日入户大走访”，由帮扶领导带队入村社，镇帮扶团干部、村主要干部、结对干部、联系党员一同入户开展扶贫工作大走访。每到一户，干部们详细询问贫困户的基本情况、致贫原因、收入支出情况，实地核查房屋情况，并做好记录，对照“两不愁三保障”、“全面消除人均收入8000元以下现象”等扶贫目标，对农户进行全面了解，并根据扶贫政策和农户自身能力，制定切实可行的帮扶措施。
6月20日黄圩村结合低收入农户大搬快聚意愿调查，开展低收入农户大走访活动。做好2020年上半年信息和收入调查表调查与填写、签字。另做好与帮扶团队领导、成员的衔接，确保工作落实到位。
6月21日，下街村主要干部、驻村干部、结对干部入村分组走访低收入农户，核对相关信息，填写扶贫档案简表，调查住户是否有搬迁意愿。
此次扶贫帮扶团大走访活动系古市镇半年扶贫工作的自我检查，也是扶贫工作向深度、精度的转变，让扶贫干部化被动为主动，以“走村入户访民情、镇村联动齐帮扶”的方式，深入农户家中实地了解情况，做到“底子清、措施明”，为下步精准施策打基础，确保今年尽早实现脱贫增收目标。(图文：肖俏婷、叶扣)
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