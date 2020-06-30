税收服务助推苏州经济新业态“火”起来

新冠疫情发生后，住宿、餐饮等传统产业受到了一定冲击，但网络购物、餐饮外卖、在线教育等依托互联网的线上经济却“逆势而上”，成为当前经济发展中的一抹亮色。苏州市税务局全面落实支持疫情防控减税降费政策，优化服务，细化举措，为新业态企业健康发展保驾护航。

为企业产业升级放资金“活水”

“小美，小美，我要到五楼！”走进苏州市通用电梯股份有限公司，最新研发的声控电梯在接到声控指令后，迅速到达了五楼，全过程无需触摸任何按钮。公司自疫情发生以来，遇上销售受阻、外贸订单减少等问题。这时，苏州税务部门主动“找上门”，“点对点”线上辅导最新税收优惠政策，及时为企业释放资金活水，助力企业复工达产。

“减税降费有效缓解了公司的资金紧张，我们积极生产、共渡难关的信心更足了！”公司财务负责人张建林说道。出口退税、社保费阶段性减免政策，为公司增加了近113万元周转资金，2019年公司享受高新技术企业研发费用加计扣除政策，今年汇缴时又省下企业所得税约850万元，为通用电梯逆势突围增添了更多流动资金。

外有税惠政策加码，内有研发团队攻关，通用电梯迅速启动疫情防控产品设计，很快推出了带有声音控制、紫外线杀菌系统的智能电梯系列产品。目前，该公司二期电梯智能项目正在有序推进中，预计总投资2.67亿元，实现新增年产电梯6000台。

为“线上”教育发展助力

受疫情影响，宅经济、数字经济十分火爆，也直接催生了互联网经济、网上消费等一批新兴业态。“线上”经济的活力为经济发展添上了一抹暖色调。

近日，苏州新东方培训学校有限公司给当地税务部门送来一面锦旗。“税务部门及时向我们宣讲最新优惠政策，也在第一时间为我们减免了相关税费。”新东方财务负责人蔡艳说道。 疫情发生后，新东方及时研发“线上”授课系统，但有别于传统课堂的“屏上”学习还是不免让一些低年级学生家长对孩子的视力健康和学习效果产生担忧，2.8万人次退班，收入损失超出预期。

苏州税务部门通过税收大数据，对应享未享优惠的纳税人开展排查。了解到企业困境后，税务部门第一时间联系到新东方培训学校，详细讲解社保费阶段性减免、提供生活服务取得的收入可免征增值税等一揽子税费优惠政策，并通过远程指导，“手把手”教会财务人员在电子税务局自行申报。

“今年仅一季度，我们在吴江松陵镇的两家分公司就可以享受增值税减免56万元，减轻了公司运营的资金压力。”蔡艳感慨地说。

为工业“互联网+”创新项目护航

苏州昆山市华恒焊接股份有限公司与乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所合作，建设“自动化焊接、自动化切割，机器人智能制造”项目，在国家工信部公布符合2019年度工业机器人规范企业名单中，昆山华恒焊接股份有限公司成为此次入选的8家企业之一，也是江苏省此次唯一入选的企业。

“税务部门为我们量身定制了‘一户一册’政策汇编个性化服务手册，并第一时间送上门，特别贴心。”华恒焊接股份有限公司董事长徐绪炯说道。

近3年来，公司因享受研发费加计扣除政策，累计折合减免企业所得税947万元，同时享受增值税出口退税超过1490万元。苏州税务部门提供的出口企业分类分级管理服务，一天多的时间就能完成退税办理，为企业节约了一大笔时间成本，缓解了企业的资金压力。

苏州市税务局党委书记、局长柏立云说，“苏州税务部门顺应新形势，在向新业务新动能企业积极兑现税收优惠的同时，将进一步优服务、搭桥梁、促发展，为发展新业态、培育新动能贡献税务力量。”

(苏吉赋）

(责编：任妍、孙阳)