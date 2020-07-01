2019-2020年科创板洞察报告发布

人民网北京7月1日电 6月30日，中国科学院大学经济与管理学院数字经济与商业模式课题组发布《2019-2020年科创板洞察报告——商业模式与上市企业成长》研究报告。该报告以第三方研究机构的客观独立视角和科学的研究方法，对科创板总体状况和科创板上市企业进行了分行业系统深入地研究，提出了促进科技企业创新发展和科创板改革完善的政策建议。
基于各公司2019年审计年报披露数据，报告指出，94家科创板企业总体研发强度达到7.88%，明显高于创业板和沪深主板，同时研发人员占比也明显高于创业板和沪深主板。2020年一季度各行业中具有技术领先优势的科创板企业在新冠肺炎疫情期间展现出较好的抗风险能力。
中国科学院大学经济与管理学院副院长乔晗介绍，该报告在对科创板进行总体研究的基础上，以2020年3月31日前已在科创板上市的94家企业作为研究对象，系统地研究了科创板各行业上市企业成长状况、行业竞争环境和企业的典型商业模式等，并对科创板上市企业的股价波动情况和主要财务指标进行分析，指出企业在运营中可能存在的风险，对企业未来的商业模式进行展望，最后提出了促进科创板健康发展的相关建议。
发布会上，发展中国家科学院院士、中国科学院大学经济与管理学院院长汪寿阳表示，该报告是第一份关于科创板及其上市企业进行深入系统研究的研究报告，研究方法科学，研究结论可信，研究观点鲜明且具有客观独立性。
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