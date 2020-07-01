中国防伪行业协会:助力中国防疫物资生产企业走向国际市场

6月28日，针对国际防控疫情形势严峻，防疫物资采购有增无减，跨国采购产品溯源难，追责难的现状，中国防伪行业协会全球防疫物资采购中的产品质量追溯交流会在北京举行。视频会议由中国防伪行业协会主办，北京设立主会场，山东青州、广东东莞设立分会场。

会议充分发挥中国防伪行业协会产品质量追溯专业委员会“央信”质量安全系统，在防疫物资生产、采购、流通、应用等环节中溯源存证的专业作用，全面落实党的要求。

国家市场监督管理总局质量发展局副局长王海东表示，国家市场监管总局采取了超常规举措，制定了一系列针对性较强的制度、办法、措施，依法取缔非法野生动物交易，持续加大质量安全监控力度，切实维护市场价格秩序，确保防疫物资、重要民生商品的价格稳定和质量安全。

中国防伪行业协会产品质量追溯专业委员会积极开发和推动防伪技术与大数据应用，助力中国防疫物资生产企业和产品走向国际市场，为助力疫情防控做出了贡献。

中国防伪行业协会产品质量追溯专业委员会将联合更多的国内外防疫物资生产企业、流通企业，积极推动防伪技术和产品质量追溯工作，响应党中央疫情防控战略，持续向需要帮助的国家和地区提供力所能及的援助和支持，为战胜这场人类共同的重大灾难，取得完全胜利做出新贡献。(文/李深根 图/中国防伪行业协会)

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