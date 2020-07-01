恒大6月销售761亿增长51% 回款757亿增长60% 

7月1日，中国恒大(3333.HK)发布业绩公告，六月实现销售760.5亿，同比大增51.3%；销售面积855.3万平方米，同比大增84%；销售回款756.9亿，同比大增60%。

今年前六月，恒大实现累计销售额3488.4亿，同比增长23.8%；累计销售面积3863.2万平方米，同比大增47.5%；累计销售回款3120亿，同比增长66.5%，各项核心经营指标均刷新历史同期最高纪录。

这份成绩单显然来之不易。受到疫情影响，今年以来楼市降温明显。克而瑞数据显示，上半年百强房企销售明显下滑，多数房企销售同比负增长。

分析人士认为，恒大业绩逆市大增，得益于其对市场节奏的精准把握，以及高品质、高性价比产品契合市场需求。尤其是2月以来，恒大率先实施颠覆性的“网上卖房”营销模式，借助一系列让利组合拳刺激市场，并调动兼职销售员积极性进行全员营销，有力推动业绩高增长。

以年初公布的6500亿销售目标计算，恒大已完成全年目标54%；若按许家印内部制定的8000亿销售目标，目标完成率也达44%。考虑到上半年市场受到疫情冲击及传统淡季的影响，随着下半年销售旺季的来临，预计恒大将顺利完成8000亿销售。

今年以来，恒大全面实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略，其中销售高增长是关键。只有销售高增长，才有回款高增长，才能大力降低有息负债。此次交出一份销售与回款双双“高增长”的成绩单，充分证明恒大实施新战略的巨大成效。

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