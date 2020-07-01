拼多多组织升级 将继续建立和完善合伙人制度

7月1日，上市将满两年的拼多多（NASDAQ:PDD）迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥本人则继续担任公司董事长。
卸任公司CEO之后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在2018年7月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。
为此，黄峥将划出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。
同时，伴随此次调整，黄峥还将按照IPO时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。
“正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多的业务有很强的社会性，我们终将走向公众。因此，我们希望拼多多是一个公众的机构，不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。”黄峥说，我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。(文刀）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】