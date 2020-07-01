拼多多组织升级 将继续建立和完善合伙人制度

7月1日，上市将满两年的拼多多（NASDAQ:PDD）迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥本人则继续担任公司董事长。

卸任公司CEO之后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在2018年7月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。

为此，黄峥将划出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。

同时，伴随此次调整，黄峥还将按照IPO时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

“正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多的业务有很强的社会性，我们终将走向公众。因此，我们希望拼多多是一个公众的机构，不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。”黄峥说，我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。(文刀）

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