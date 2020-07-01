原标题：新基建成大趋势 创业黑马举办产城交易大会

6月30日，由创业黑马与怀柔区政府联合主办的“2020新基建产城交易大会”在线举行。本次在线大会有主会场和分会场组成。在主会场，大会覆盖50个城市、云集了100+新基建独角兽，并邀请到十余位业内大咖进行分享，百余家投资机构站台，全天12小时“超长续航”不间断分享产业认知。分会场由城市政企对接专场、机构对接专场和媒体采访专场组成。据了解，北京怀柔、上海、厦门、福州、贵阳和莆田六城联动，开设政企对接会。

在主会场中，创业黑马董事长、黑马学院院长牛文文基于“新基建”时代背景，提出黑马解决方案。

他针对“新基建”的重要性和必要性谈到两点见解。第一，我们处在一个史无前例的产业链重组和升级的时代。而在这个当口，用科创重新赋能产业至关重要。其中，“新基建”是最重要的力量。在未来的3-5年，甚至8-10年中，新基建将会让中国整个产业焕然一新；

第二，城市不仅是中国产业升级的主战场，更是“新基建”的主战场。在中国，万亿到十万亿的GDP、千万级的人口规模，以及十万到百万级的毕业大学生……成为许多城市的愿景，这些城市已经变成中国最重要的产业基地、科创基地。它们如饥似渴地期待着“新基建”，期待着科创独角兽到城市里去建功立业，重塑产业。

“新基建，将决定未来中国城市和产业的格局。这是互联网和科创之后，可以改变一切的大潮。”牛文文说，“如果中国是2B（产业互联网）的未来，那么城市就是最大的一个B（产业主体）。每个新基建力量，都是政企数据化的主体，以及推动者。因此，我们要与这个大时代、与产业城市紧密联结在一起。”

如是金融研究院院长、首席经济专家管清友就“新基建”与中国经济增长新格局方面作出了更具体化的解读，探讨“新基建”与双循环经济发展新格局。他从一个研究者的角度阐述了二者之间的关系。管清友提出了几个把握当下经济格局变化的关键词：统一市场、启动内需、数字经济、产业重构。他认为，统一市场是基础，启动内需是动力，数字经济提升，产业重构和区域洗牌是结果。

管清友认为，在“新基建”的背景之下，需从两个方向上去找到抓手：第一个方向是“通”，信息的互联互通，相当于传统基建的交通。“新基建”只不过从过去的公路变成了信息的通路；第二个方向是“数”，就是数据的存储、处理，即大数据。他总结道：“中国经济发展格局的重大转变，为‘新基建’提供了发展长远的机会，和坚实的基础。国内国际‘双循环’格局的转换是我们未来发展战略转型的根本遵循和长期方向。”

360集团董事长兼CEO周鸿祎以“新基建”与网络安全建设新机遇为主题发表了演讲。他阐明了机遇与危机的辩证关系，“危机之中蕴含新机遇，于变局中开新局”。“新基建”便是这样的新机遇。周鸿祎提到，“新基建”对未来的影响将是革命性的，他认为未来数字化的世界有三大特征：第一个，软件定义世界；第二个，万物皆可互联；第三个，数字驱动一切。

周鸿祎指出，“新基建”是数字化、智能化的基建。这包含两方面的内容：一方面，综合物联网、5G通信、人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算这些数字软件技术的融合；另一方面，“新基建”的发展和改造目标，把产业经济社会甚至国家运转政府治理社会运行，全部实现全流程全方位的数字化。将来，有可能在线上出现一个平行的数字世界，物理世界和虚拟数字世界将被打通。因此，“新基建”能够产生和带动未来几十年的产业变革、经济发展模式变革、和人们生活交往方式的变革。

在主会场中，在大数据专场、5G专场、AI专场和工业互联网专场等五大专场，100家独角兽CEO针对五大产业新机遇展开探讨，“定向爆破”。在大数据专场中，18家大数据上榜企业创始人分享了他们在新基建背景下的机遇与挑战。5G专场以新基建如何重构产业链为主题，15家企业创始人分享了他们对5G的理解。AI专场，40多家AI上榜企业创始人针对新基建趋势下的商业化机遇，展开了充分的探讨。工业互联网专场则以“新基建下企业爆发法则”为主题，由十数位榜单企业家解密各项法则，阐明其中要点，提供新基建背景下企业发展新思路。（王新）

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