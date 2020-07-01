国内首座“5G+智慧”场馆—西安奥体中心竣工正式交付

7月1日，“智慧”场馆—西安奥林匹克体育中心举办了竣工暨交付运营仪式。作为2021年第十四届全运会主场馆，西安奥体中心主体育场、体育馆以及游泳跳水馆“一场两馆”已全部完成工程建设，顺利竣工。

盛世之花 智慧绽放

据悉，西安奥林匹克体育中心项目建筑面积52万平米，包括“一场两馆”：一座6万座位的主体育场、一座1.8万座位的体育馆、一座4000座位的游泳馆，并配套全运村、全运湖、全运公园等。其中主体育场工程造型以西安市花“石榴花”为设计灵感，寓意“盛世之花、丝路启航”。

据介绍，该项目智能化工程由中建八局二公司智能公司实施，包括信息化应用系统，智能化集成系统，信息设施系统，建筑设备管理系统，公共安全系统，机房工程六大智能化系统，63个子系统，各系统互联互通、扩展融合。其智能化专项工程应用多项国际先进的尖端科技系统，不仅为参赛者和观众提供更加便捷、精细、智慧化的服务，更为每场赛事的安全有序保驾护航。

国内首座“5G+智慧”国际标准的体育场馆

据悉，西安奥体中心采用国际先进的5G技术，是国内首座“5G+智慧”国际标准的体育场馆，同时实现WIFI6系统，实现一场两馆5G网络全覆盖。场馆内建立了集体育竞技、观赛体验、媒体转播、全程服务、智慧安保多位一体的综合智慧控制平台，打造真正的“智慧奥体”。

基于传统的智能化集成平台，西安奥体中心新增了物业管理系统、信息设施管理系统、建筑能效管理系统等信息系统。场内的空调、新风等系统均可根据实际气温、干湿度等条件自行开启，特别是人员聚集区域设有含氮类气体、PM2.5等有害气体浓度探测器，一旦探测到超标，将自动加大新风系统换气效率，保证场馆内人员身处舒适环境。

此外，场内水、电、气等各类能源设备也都配置有智能检测系统，可实现精准分类计量，分析提出最佳使用方案，最大程度节约能源，并可实现故障自动判断和告警。

场馆中除配置有传统的视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、停车库管理系统、无线对讲系统、电子巡查系统等，还特别优化了视频分析系统，增加了AI摄像机，可实现人脸识别、行为分析等功能，可帮助寻找走失的儿童观众，及时发现不法分子。在场内可能发生人群聚集冲突时，也可提前预警，保证安保人员能在第一时间赶赴现场。

同时，针对无人机“黑飞”干扰赛事等安全风险，场馆内配备了先进的无人机防御系统，确保非官方审批的各类无人飞行器无法在场馆区域起飞，提供全方位360°立体式安全保障。

(责编：任妍、孙阳)