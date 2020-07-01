人民网>>财经

国内首座“5G+智慧”场馆—西安奥体中心竣工正式交付

2020年07月01日18:04  来源：人民网-财经频道
 

7月1日，“智慧”场馆—西安奥林匹克体育中心举办了竣工暨交付运营仪式。作为2021年第十四届全运会主场馆，西安奥体中心主体育场、体育馆以及游泳跳水馆“一场两馆”已全部完成工程建设，顺利竣工。

盛世之花 智慧绽放

据悉，西安奥林匹克体育中心项目建筑面积52万平米，包括“一场两馆”：一座6万座位的主体育场、一座1.8万座位的体育馆、一座4000座位的游泳馆，并配套全运村、全运湖、全运公园等。其中主体育场工程造型以西安市花“石榴花”为设计灵感，寓意“盛世之花、丝路启航”。

据介绍，该项目智能化工程由中建八局二公司智能公司实施，包括信息化应用系统，智能化集成系统，信息设施系统，建筑设备管理系统，公共安全系统，机房工程六大智能化系统，63个子系统，各系统互联互通、扩展融合。其智能化专项工程应用多项国际先进的尖端科技系统，不仅为参赛者和观众提供更加便捷、精细、智慧化的服务，更为每场赛事的安全有序保驾护航。

国内首座“5G+智慧”国际标准的体育场馆

据悉，西安奥体中心采用国际先进的5G技术，是国内首座“5G+智慧”国际标准的体育场馆，同时实现WIFI6系统，实现一场两馆5G网络全覆盖。场馆内建立了集体育竞技、观赛体验、媒体转播、全程服务、智慧安保多位一体的综合智慧控制平台，打造真正的“智慧奥体”。

基于传统的智能化集成平台，西安奥体中心新增了物业管理系统、信息设施管理系统、建筑能效管理系统等信息系统。场内的空调、新风等系统均可根据实际气温、干湿度等条件自行开启，特别是人员聚集区域设有含氮类气体、PM2.5等有害气体浓度探测器，一旦探测到超标，将自动加大新风系统换气效率，保证场馆内人员身处舒适环境。

此外，场内水、电、气等各类能源设备也都配置有智能检测系统，可实现精准分类计量，分析提出最佳使用方案，最大程度节约能源，并可实现故障自动判断和告警。

场馆中除配置有传统的视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、停车库管理系统、无线对讲系统、电子巡查系统等，还特别优化了视频分析系统，增加了AI摄像机，可实现人脸识别、行为分析等功能，可帮助寻找走失的儿童观众，及时发现不法分子。在场内可能发生人群聚集冲突时，也可提前预警，保证安保人员能在第一时间赶赴现场。

同时，针对无人机“黑飞”干扰赛事等安全风险，场馆内配备了先进的无人机防御系统，确保非官方审批的各类无人飞行器无法在场馆区域起飞，提供全方位360°立体式安全保障。

(责编：任妍、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved