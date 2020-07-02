在贵州，有一种叫刺梨的果子，形似梨，但表面密生针刺，想吃都不知怎么下嘴。别看刺梨富含营养元素，但出了贵州，却鲜有人了解，可谓“养在深闺人未识”。

“直接吃酸涩味较重，很多人吃不惯，本地一般用来泡酒。”当地人介绍，因为缺乏名气、市场消费有限，刺梨虽满山可见，却无法带来理想的收益。村民们还是只能守着几亩薄田，种玉米当口粮。

怎么把满山的小刺梨变成村民致富的“金果果”？

2018年底，广东省第一扶贫协作工作组协调广药集团调研团队来到了贵州黔南。调研团队沿着蜿蜒逶迤的山路，走进山间地头开始与刺梨打交道。

起初，调研结果并不乐观。刺梨不仅口感不太适合消费者需求，同时地域特性强、品种单一、成熟期集中和当地工厂生产标准化程度低等因素也制约着产业进一步发展。“无论是生产技术研发还是营养价值开发，当地此前的种种举措都没有获得明显成效。”相关帮扶企业负责人介绍。

口感不“讨喜”，就加紧研发，用98天时间成功试产新款饮料，取名“刺柠吉”。此后，与刺梨有关的润喉糖、龟苓膏等产品也相继试产成功。加工能力薄弱，就迅速对生产线进行技术改造。目前，刺柠吉日均产量达50万罐，2019年直接消耗2000亩以上的刺梨果。随着越来越多的人认识并了解刺梨，这款饮料的销售额很快突破了1亿元。

同时，为补齐市场化运作不足的短板，贵州省政府也在大力推进刺梨产业品牌建设。6月8日，贵州刺梨公共品牌及系列标准发布会在贵阳举行，给贵州刺梨品牌建设再上台阶注入了更多活力。

品牌赋能带动产业发展，东西部扶贫协作让刺梨走出深山，走进闹市，也让许多人的生活有了盼头。

在惠水县刺柠吉生产车间当卸罐工的王明英就是其中一人。“易地搬迁后，新家就在工厂对面，既方便工作也方便照顾家人。”王明英喜滋滋地说，家里去年就脱了贫。“月收入能有3600元呢，日子好多了！”龙里县茶香村也因为刺梨大变样，从2000年人均年收入不足400元的省级二类贫困村，发展成现在远近闻名的小康村。

如今，贵州刺梨种植面积超过176万亩，种植受益农户达6.5万户、21.7万人，户均增收6138元，小刺梨正日渐成为脱贫致富的大产业。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 10 版）

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