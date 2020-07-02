本报太原7月1日电 （记者周亚军）我国“八纵八横”高速铁路通道中呼南通道的重要组成部分——集宁经大同至原平高速铁路项目近日在山西朔州正式开工。
集大原高铁线路设8座车站，分别为乌兰察布、丰镇西、大同南、怀仁东、应县西、山阴南、朔州东和代县西，其中乌兰察布、大同南为接轨站。设计行车速度为每小时250公里，项目建设工期为4.5年。
据介绍，集大原高铁将打通山西省高铁北上通道，对于提升太原在中部地区的交通枢纽地位，促进呼包鄂榆城市群和太原城市群的经济社会融合发展具有重要意义。
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