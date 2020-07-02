原标题：西麦食品分红前夕披露二股东不超过480万股减持计划 此前因高送转收深交所关注函

中国网财经7月1日讯(记者 郭帅)昨日晚间，西麦食品(SZ:002956)披露持股5%以上股东减持计划的预披露公告，持公司股份1154.88万股(占公司总股本比例14.44%)的股东BLACK RIVER FOOD 2 PTE.LTD.(以下简称“BRF”)计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过480万股(占公司股份总数的6%)，本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份以及该等股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份，减持原因为企业经营发展需要。

本次减持计划中，通过集中竞价方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即80万股；通过大宗交易方式进行减持的，将于本次减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即160万股股。

公开资料显示，桂林西麦食品股份有限公司2001年成立，主要经营燕麦食品的研发、生产和销售。公司的主要产品为以燕麦为主的谷物健康食品,旗下有以热食冲调燕麦产品为主的西麦品牌和冷食休闲燕麦产品为主的西澳阳光子品牌。2019年6月公司成功上市，被誉为国内“燕麦第一股”。BRF为Proterra Investment Partners LP(2015年12月21日在美国证监会注册登记的投资顾问机构)为开展农业及食品行业投资业务而设立的公司，主营业务为投资控股。截至公司2020年一季报披露，BRF合计持有西麦食品1154.88万股，占公司总股本14.44%，系公司第二大股东。

值得注意的是，6月28日盘后，西麦食品披露了公司2019年度权益分派实施公告，计划向全体股东每10股派发现金股利人民币16元(含税)，共派发现金红利人民币1.28亿元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增0.8亿股，除权除息日为7月3日。

而4月19日，该权益分派计划披露的当日，深交所就因高送转问题向西麦食品下发了关注函，要求西麦食品说明现金分红的资金来源及高比例转增股本的合理性、必要性。西麦食品在对深交所关注函的回复中表示，“本次转增有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，有利于更多中小投资者投资、共同分享公司成长的经营成果，符合公司未来发展规划的需要；同时，公司本次高比例转增股本亦充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为持续回报全体股东的重要举措，有利于提升公司市场形象。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)