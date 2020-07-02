第二届儒商大会召开 星宏集群提支援黄冈投资计划

6月30日，由山东省委、山东省政府主办的第二届儒商大会暨青年企业家创新发展国际峰会在济南举办，聚焦招商引资、港澳合作、合作共赢，是2020年山东在对外开放、招商引资领域举办的第一个高规格活动。

本次大会采用线上线下结合、线上为主模式召开，来自20个国家和地区的7000多名海内外优秀企业家、创新创业者、知名人士等相聚云端，共商发展大计。山东总商会副会长、山东省电子商务促进会会长、星宏集群公司董事长冯希宁参加大会，并在黄冈专场活动中连线黄冈市委副书记、市长邱丽新。

为支持湖北黄冈疫情防控和经济社会发展，展现“儒商”的担当精神，冯希宁表示，星宏集群看好黄冈的营商环境，愿意在黄冈投资，并同时提出了投资发展计划。冯希宁说，星宏集群将利用在数字营销、供应链、智慧农业等领域的专业优势，推动黄冈的地方品牌推广与区域产品销售，助力乡村振兴，推动黄冈农业高质量发展与整体经济发展。

冯希宁表示，在当前境外疫情扩散蔓延、国内疫情防控常态化的形势下，星宏集群将竭尽所能，用实际行动帮助疫区恢复经济发展，同时乘着本次儒商大会的东风，深化与各地区的经贸合作，助力山东打造对外开放新高地。

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