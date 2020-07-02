一张保单 一份爱心 中国太保启动特别公益活动

2020年7月1日，中国太保旗下中国太保寿险启动“不让梦想咕咕叫”特别公益活动，倡议全体营销员献爱心，以签一份长期人身险保单向定向乡村学校的孩童捐一份“免费午餐”的慈善形式，向2021年建党100周年、建司30周年献礼，活动将持续至明年4月30日。
活动期间，自愿参与此次活动的营销员所服务的每一张长险保单都将化为一份爱心，通过中国社会福利基金会免费午餐基金为乡村学童送去一份营养的爱心午餐，捐赠目标为300万份。（牛广文）
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