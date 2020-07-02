武汉1.2万余户企业获复工复产金融支持

人民网北京7月2日电（许维娜）据武汉市发展改革委网站消息，武汉正在抢抓党中央支持湖北经济社会发展一揽子政策机遇，加快疫后重振和高质量发展，目前已有超过1.2万户企业受惠复工复产专用金融支持。
据介绍，对标国家、省在财税、金融信贷、投资和外贸、科技创新和产业、民生保障、脱贫攻坚等六大方面的支持政策，武汉市用好用足一揽子政策，一项项主动对接抓好落实，推动政策落地见效。
目前，该市华中数控、高德红外、中百、武商等237家重点医用、生活物资生产和保障企业，获得防疫保障优惠专项再贷款。超过1.2万户企业获得用于复工复产专用额度的支农、支小再贷款、再贴现。
武汉还在加快谋划启动推动一批重大项目。包括国家存储器基地二期及三维相变存储器研发、华中科技大学同济医学院建设国家医学中心、国家现代农业产业科技创新中心、5G基站建设、国家区域应急救援（华中）中心等。
据悉，为抓好抓实抓细一揽子政策，武汉将出台98项落实举措，并制定任务清单、责任清单、时限清单，明确每一项措施的具体内容、责任单位、配合部门和完成时限，确保任务可操作、可落地、可考核。
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