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作业帮2020高考故事

舒兰考生：守住这张课桌，老师们的坚持

2020年07月02日15:16  来源：中国网
 

　　编者按

　　2020年的高考，注定不同寻常。无论是考试时间，还是备考的方式，都发生了深刻的改变。这是一段难忘的回忆，有关理想与现实，勇气和坚持，每一位考生、家长、老师，都有各自的表达。这是一组平凡的故事，但它映射着每个人心中的那份美好，以及在困境面前守望相助永不言弃的精神。

　　2020年高考故事，“帮”你记录，为你加油！

　　

　　我从未想过，舒兰会以这样的方式受到大家的关注。

　　我叫张晶，是吉林省舒兰市实验中学高三学生。今年高考对我们舒兰考生来说，真是一波三折。因为疫情，我们经历了停课，复课，又停课，以及再复课。

　　2020年春节过后不久，我们收到学校延期开学的通知。刚开始很多同学还有些小开心，大家在班级群里开玩笑说：“太好了，终于有个长一点的假期了。”但是谁也没想到，这个长假竟如此漫长。

　　因为在寒假里突然宣布停课，高三下学期的复习资料没有下发，老师担心大家原本的复习进度被打断，就每晚在班级群里提前同步第二天的复习资料，方便我们预习。

　　3月初，市里的邮政运输终于恢复。我们的年级主任立刻组织高三所有的任课老师回到学校，给我们整理高三下学期二轮复习的资料和试卷，打印成册。

　　我们高三年级有650名学生，20位老师连续整理了三天才弄完。然后，老师们又逐个统计学生的家庭地址，把复习资料寄到每一个学生手里。

　　之前在学校，每次各科老师来班里发卷子，大家都还有些不乐意。这科老师发完，紧接着那科老师又来发，总感觉有一大堆卷子，怎么做也做不完。但这次却不一样，收到学校快递来的一摞沉甸甸的卷子，内心突然充满了感激。

　　

　　随着高考的日期一天天临近，大家越来越期待开学。说实话，这次停课，我并没有很焦虑。疫情爆发前，我在作业帮直播课报了6门课程，打算寒假期间好好复习，所以停课期间，我除了学习学校安排的内容，一直在上作业帮直播课。

　　我感觉这些课程对我的帮助挺大的。我的数学主讲老师是谭梦云，大家都叫她“云少女”。“云少女”16岁考入清华，曾用半年时间刷了20本习题，把自己的数学成绩从90多分提高到140分+，我们都挺服她的。

　　现在，“云少女”还是会刷题，不过是替我们去刷。她曾经用一周时间每天刷题到凌晨2点，刷了200套卷子的填空题，然后给我们分析今年填空题的考点和最新题型。“你看，老师都这么拼了，你们也要努力。”感觉在学习之外，“云少女”也总能体会到我们的情绪和压力，然后在不经意间给我们灌一壶“心灵鸡汤”，拉着你向前走。

　　遇到困难时，我也会联系作业帮的辅导老师，她们是我在线上的“班主任”。记得有天下午，因为做数学题不顺利，我就去找我的数学辅导老师求助，她告诉我说，我现在到了一个瓶颈，需要放松一下，调整好心态后再继续刷题，效果会好一点。我按照她说的试了下，果然正确率提高了。

　　3月31日，高考确定延期一个月，倒计时往回又拨了拨。那个时候我已经能很好地调整自己的心态。觉得紧张和没干劲的时候，我会去看一看向往的大学校园照片，憧憬一下未来的校园生活。

　　

　　4月6日，终于复课了，感觉一切又步入正轨。但谁也没想到，仅一个月后，舒兰的疫情防控形势突然发生逆转。

　　5月8日，舒兰出现了首个确诊病例，当天老师说我们可能全部在学校隔离，不会放假。没想到第二天，确诊人数突然增加了十几例，舒兰的地区风险等级一下子变为高风险，我们也紧急停课。

　　5月10日，在学校的统一安排下，我们登上了回家的大巴车，这是舒兰所有学校的一次集体行动。这一次，大家的心情格外沉重。一是舒兰紧张的疫情形势不断敲打着神经，更重要的是，我们的复习计划又被打乱。

　　我本身的基础不扎实，本想抓紧最后的时间巩固冲刺，但如今被迫中断。我们每天都关注着舒兰的疫情动态，希望早些得到控制，让一切回归正轨，但疫期显然比我们想象的要长得多。

　　从5月12号开始，舒兰进入“战时状态”，整整一个月，全城封锁进不去出不来，大家都待在家里不能出，很多事都没法儿做。随着高考日期的临近，焦虑也随之而来。

　　

　　着急的不止我们，还有学校的老师。对我们学生来说，高考可能是即将面临的第一场人生大考，苦读十年，只待走进考场的这一刻。而对老师们来讲，高考也是对他们专业技能、责任心的一次考验，倾囊相授，愿为我们披荆斩棘。

　　5月11日，学校的网课开始恢复了。因为家里的网络和软件突然出了问题，我们的语文老师白老师没办法在家里上网课，为了不耽误大家的复习进度，她每天早上步行去学校给大家上课。

　　当时，听说我们学校有一名高一老师感染了，大家都很紧张。同学们担心白老师，劝她别去，但她一再说：“我走着去，不跟别人接触，没问题的。“语文课总是被安排在上午第一节，7点钟就开始，白老师每天6点起床，然后步行20分钟走到学校。

　　为了让我们放心，她还在群里发了“认证”照片：教室的门上贴着一张纸，写着“白老师专用，已消毒”。看到字条的一瞬间，真的又心疼又感动。那段时间，只要想起白老师是这样去给我们上课的，我就听得格外认真。

　　

　　6月5日，终于有了好消息，舒兰市由高风险调整为低风险，随之而来的是高三的全面复课。老师们提前两天回学校，给学校全面消毒，提前采购吃的、水果，还精心准备了饭菜，全部是大家爱吃的。

　　今年的疫情改变了很多，也改变了我对未来的想法。我第一次如此真切地的认识到老师这个职业的伟大，无论线上还是线下，她们的坚持和陪伴，一直不曾离弃。当你需要他们时，他们总是站在身后；当你怀疑自己时，他们总能推你一把，告诉你“你能行”。在高考这个战场，他们跟医护人员在战“疫”中一样，也是一群伟大的“战士”。

　　之前，我想学信息技术专业，但现在，我想做个老师。因为我也想像他们一样，成为给人温暖和力量的人。

　　在最后不到一个月的时间，我要更加努力。老师们拼尽全力去争取的，是属于我的未来，我自然要更加努力，为了将来能和他们站在一起。（一鸣）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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