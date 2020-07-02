“好就业、就好业” 货拉拉等互联网物流企业带动灵活就业

“我应该是司机里跳舞跳得最好的吧？”货拉拉司机赵国华笑着对记者说。作为国家一级运动员、竞技健美操专业选手，他对自己的专业技术非常自信。

“健美操也好，拉货也好，一两天看不出来效果，但坚持下来，你就会比别人强一点点。”运动员退役后，他自主创业，经营一家理疗产品的专卖店，因为经常要给客户送货，就买了货车，跑起了运输。

就业问题是 “六稳”和“六保”的首要问题，千方百计保就业是当前及今后一段时间内工作的重中之重，今年的政府工作报告中，“就业”一词共出现了39次。像赵国华一样，灵活的就业方式也在为疫情常态防控下的复工复产提供了可靠保障。

各地各部门多措并举稳就业、保就业

近期，各部委、各地密集出台各类政策，加强对重点行业、重点群体就业支持，采取多项有力举措稳就业、保就业。

今年3月，国务院国资委党委印发《关于新冠肺炎疫情防控期间扎实做好稳岗扩就业工作的紧急通知》，要求中央企业大力推动稳岗扩就业工作，以吸纳高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等三类人群就业为重点，统一组织中央企业和有关单位开展“抗疫稳岗扩就业、国资央企在行动”大型网络招聘活动。

从4月起，人社部推出百日千万网络招聘专项行动，按天推出全国各省份特色专场招聘活动，各地、各社会参与主体创新服务方式，持续为各类求职者提供就业帮扶和岗位信息。截至6月11日，共有193万家用人单位发布岗位需求2095万人次。

为帮助企业渡过难关、百姓稳住饭碗，辽宁推出线上培训工程，把海量培训免费送给最需要的人们；近日，广西人力资源和社会保障厅与顺丰签订《稳就业促脱贫框架合作协议》，发挥政府部门公共服务优势和民营企业的品牌、渠道以及技术优势，推进“六稳”“六保”工作；为应对疫情影响，南京实施新基建、新消费、新产业、新都市“四新”行动计划，提振经济，稳住就业……

数据折射出积极成效：1—5月份，全国城镇新增就业460万人；5月全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。

物流相关企业带动灵活就业

为支持企业复工复产和助企纾困，近期召开的国务院常务会议推出和进一步完善相关政策，要求加大“稳企业保就业”力度。同时，各行各业也在做好自身疫情防控的前提下，探索新型、灵活的就业方式。

以物流相关企业饿了么为例，其近日发布的数据显示，1月下旬以来，饿了么累计提供超120万蓝骑士就业岗位，兼职骑士平均每月多赚2900元，占到家庭总收入的4成。同时，疫情期间新增入职的蓝骑士中，22%为工厂工人，16%为个体创业者，他们主要来自于服务业和机械制造业。服务业蓝骑士则占到31%。

外卖员作为零工经济的代表，有利于解决疫情造成的“摩擦性失业”，在稳定就业方面具有重要作用。

相同境况也出现在互联网+物流平台货拉拉，据货拉拉最新公开数据显示，平台月活跃司机数量已超40万。疫情爆发至今，有超17万名司机加入并成为平台活跃的接单司机，相较同期，有着很大幅度的增加。。

据货拉拉数据分析，由于不少城市的活跃司机增多，城市货运调配运力也因此再上新台阶，较以往接单成功率及送达率均有增长，这也直接反映在司机的日常收入上。鉴于此，货拉拉近期举办的第三届“最具魅力司机评选”活动在司机故事投稿环节更是吸引了超过2.3万名司机报名，数量较去年相比增长6.5倍，这大大提升了司机的积极性。

业内人士分析认为，一方面，从事运输相关工作很自由，即工作时间、规划可以任由自己支配；另一方面，从事运输相关工作的入门门槛和成本相对较低，求职者不需要花费太多的经历和额外技能，便可以在物流企业找到一份养家糊口的工作。而近期发布的数据也显示，从事运输相关工作的人数不仅暴增，且整体素质水平也在提升。

物流相关企业在特殊时期有效解决了一部分人的就业问题也助力缓解社会就业压力，物流相关企业也因为优秀人才的加入，贡献着更多的社会价值。

“花式”转行 基层就业群体更受关注

事实上，基层就业群体已逐步受到关注和重视。据了解，作为互联网物流企业，货拉拉招收各行各业品行兼优的司机加入平台，今年有不少优秀领域的人才“花式”转行加入到货拉拉，其中包括国家一级运动员、在职研究生、村支部主任、前乐队主唱和资深厨师等。

48岁的长沙货拉拉司机吴锵过往职业经历很精彩，做过职业驾驶员，运营过十五年诊所，开过六年火锅店，也做过服装生意…… 不同的经历却有着相同的工作需求，送货拉货运货，样样离不了开车。

2017年，吴师傅加入货拉拉。看似关联性不强的职业经历，赋予了吴师傅机敏的问题解决能力，在关键时刻迅速想出最优方案，救人于危难之中。接单期间，吴师傅勤恳敬业，多次帮助用户解决货运时的突发问题。2019-2020期间，三度获得货拉拉月度明星司机称号，并荣获2019年度明星司机称号。

吴锵也报名了本届“最具魅力司机评选”活动。事实上，饿了么、顺丰等都曾举办类似活动。对司机、外卖员的重视，体现出物流相关企业对基层就业群体的高度重视，也彰显出企业的人文关怀，更为稳就业、保就业提供了方式。

货拉拉创始人兼CEO周胜馥说：“司机是货拉拉平台运转的基础，在新冠肺炎疫情背景下，很多来自各行各业的人加入平台，希望每个司机都能在货拉拉实现自己的价值。”

货拉拉CMO张燕梅表示，期望能够充分借助互联网+物流的优势，持续开放工作岗位，接纳优质人才，促进就业发展，保障一部分就业问题，吸引越来越多的有担当、有温暖、有力量、有追求的“魅力司机”加入，平台还会开展多重关怀措施，帮助司机提升收入和生活水平。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)