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58同城解析房地产业就业大数据：行业整体招聘需求稳步复苏

2020年07月02日10:57  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月2日电 随着各地复工复产的推进，房地产市场逐步复苏，招聘求职热度随之提升，近日，58同城深度解析房地产行业就业大数据，据统计，6月中下旬物业管理和房产中介服务招聘需求高，物业管理求职热门度高；郑州招聘活跃度高、深圳求职需求大；房地产行业平均支付月薪8212元，房产店长/经理月支付薪资第一，达13772元。

据58同城招聘研究院数据显示，今年6月中下旬，房地产业整体招聘需求环比上升6.15%，行业处于稳步复苏阶段。从细分领域来看，房地产企业招聘主要集中在物业管理和房地产中介服务，二者招聘需求在房地产总体占比超过90%，物业管理和房地产中介服务6月中上旬环比增幅分别为9.25%和2.38%。随着国民对居住品质需求的提升，物业服务成为住宅小区刚需，因此相关招聘需求大幅度提高。由于房地产行业进入存量时代，二手房交易较为活跃，而近期住宅小区封控等级随应急响应等级同比调低，二手房市场回暖，驱动房地产中介招聘需求提高。

从重点城市来看，今年6月中下旬，房地产业招聘活跃城市TOP 10分别为郑州、深圳、上海、成都、西安、北京、天津、武汉、广州、杭州。其中郑州、深圳、北京企业招聘需求环比上升10%左右。今年6月15日，郑州市发布《郑州市2020年国民经济和社会发展计划的通知》，鼓励房地产等传统服务业提档升级，推动租赁住房、人才公寓、公租房等住房多元化发展，促进房产市场发展，带动房产岗位招聘。

而在求职方面，58 同城招聘研究院数据显示，今年6月中下旬，房地产业求职需求环比小幅回落，可见在经历前期的集中上涨后，求职需求增长回归平稳。在重点城市中，房地产业求职热门城市TOP 10分别为深圳、北京、武汉、广州、成都、南京、杭州、上海、长沙、西安。由于深圳和北京就业机会多、收入水平高，因此吸引了不少求职者，而武汉解除社区封控时间较晚，随着应急防控响应级别的下调，房地产业求职需求得以集中释放。

在招聘方面，今年6月中下旬，招聘活跃职位TOP 10包括房产经纪人、置业顾问、房产店长/经理、物业维修、物业管理/商业中心、房产店员/助理、房地产中介/交易、房产客服、房地产开发/策划、安全消防。由于房产行业进入存量阶段，存量二手房和新房需要吸引顾客购买，因此企业对房产经纪人、置业顾问的招聘需求较大。从增幅上看，58同城招聘研究院数据显示，大部分职位招聘需求环比上升，其中物业维修招聘需求环比增幅第一，为34.07%，房产店员/助理招聘需求环比增幅次之，为31.52%。消费者“宅家”期间积压的物业维修需求释放后，企业对相应岗位的招聘力度也随之加大。

今年6月中下旬，求职热门职位TOP 10分别为物业管理/商业中心、物业经理/主管、房产经纪人、物业维修、置业顾问、电工、综合维修工、安全消防、土木/土建工程师、环境绿化。由于物业管理/商业中心、物业经理/主管等岗位的准入门槛较低、发展空间较大，因此备受求职者青睐。在增幅方面，环境绿化求职需求同比增幅最大，达到39.66%。随着各大城市的基础建设提升，园林绿化等职位的吸引力也在增大。

从收入上看，今年6月中下旬，房地产行业企业平均支付月薪8212元，同比上升18.71%。典型职位中，房产店长/经理支付月薪第一，达到13772元；房地产开发/策划的支付月薪同比上升快，同比增幅8.9%，达到8428元。这意味着，房地产业的收入增幅整体较大，收益与业绩挂钩的房产店长/经理收入水平较高。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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