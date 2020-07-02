完善“三农”金融新生态 建行山东省分行按下服务乡村振兴“加速键”

6月30日，中国建设银行山东省分行倾力打造的“农村土地经营权流转管理平台”在全省各地市成功上线，省内金融机构首家实现了市、县、乡、村全覆盖，依托该平台创新的“地押云贷”产品试点一个多月以来，已完成贷款投放近1亿元，有效解决了新型农业经营主体和农户“融资难、融资贵、融资慢”问题，实现了金融与政府部门的系统互联和数据共享，为盘活农村承包土地经营权和资源、资金、资产提供了可操作样板。

近年来，建行山东省分行紧紧围绕“熟悉农村、了解农业、懂得农民”，着力构建以平台经营为基础、生态建设为支撑、科技创新为驱动的现代“三农”金融服务体系，持续完善“线上+线下”“融资+融智”“金融+政务”的“三农”金融新生态，把普惠信贷的“真金白银”更加顺畅的引向农村地区，为“三农”发展注入更多金融活水。

创新产品服务，聚合金融活水浇灌美丽乡村

“在手机上就可操作完成，全自助申请、审批和支用，手机变成了新农具！”山东省滨州市里则街道办事处把一百多农户的667亩土地，通过“农村土地经营权流转管理平台”流转给滨国农机专业合作社后，该合作社当天就拿到了300万元建行“地押云贷”贷款资金，一次备足了种子、化肥和农药。

山东省是农业大省，土地流转和规模化经营是农业发展的必然趋势，而农村新型农业经营主体对融资问题反映强烈，盘活土地成为乡村振兴必须解决的融资难题。建行山东省分行加快探索“互联网+农业+建行”服务模式，促进“土地流动起来、农资活跃起来、金融属性释放出来”。

据了解，建行山东省分行已与省农业农村厅、各地市农业农村局全面签订乡村振兴战略协议，以金融科技加普惠金融模式，通过与各级政府合作搭建农村土地经营权流转和抵押登记管理平台，激活农村土地资产赋能乡村经济，助推农村土地快捷流转和农业适度规模化经营。

与该平台对接，该行开发了以流转经营权为抵押的“地押云贷”产品，具有“效率高、操作易、价格低”的特点，通过对涉农经营主体土地流转情况综合评估，给予授信额度，涉农经营主体通过手机就能够“秒申秒贷、随借随还、按日计息”，实现了合作社、家庭农场及农户贷款的线上化和自助化，有效解决了融资难题，利率仅为传统产品价格的一半，大幅降低了农户和新型经营主体融资成本。

此外，建行山东省分行还围绕涉农领域特色金融需求，加快创新“三农”服务产品，推动“土地e村通”信贷产品，着力解决新农村建设缺少前期拆迁安置和后期土地复垦资金难题。推出鲁担惠农贷、齐鲁惠农贷等系列产品，中标农业农村部金融支农创新试点政府购买服务，有效解决了涉农经营主体融资难题。截至6月末，该行涉农贷款余额1287亿元，新增196亿元，其中农户贷款新增104亿元。

搭建数字平台，赋能社会治理建设智慧乡村

“三农”金融服务，着力点在乡镇，操作点在村头。

为深度触达无银行网点覆盖的农村地区，建行山东省分行在全省乡村建设了7.1万家“裕农通”金融服务点，提供转账汇款、生活缴费、保险理财等基本金融服务，打通了乡村金融服务的最后一公里。围绕便民惠民，建行山东省分行创新推出“裕农通+社保、+诊所、+返乡退役军人”等7种模式，既为农民提供触手可及、精准直达的“多场景、大连接、广覆盖”综合金融生态服务，又为农民创业增收提供建行方案。

聚焦乡村治理，建行山东省分行作为总集成方，助力山东省成功上线“政务服务一网通办”总门户，实现了政务服务与金融服务的互嵌对接，推动30余类涉农及村办事项上网运行，让农民体验到“政务就在身边，办事足不出户”。

在“裕农通”平台加载政务功能，将服务点变身农村的“办事大厅”,日均办理政务服务1.5万笔，社保业务实现1次扫描（身份证）、1次转账、1分钟办成，累计帮助500万农户缴纳社保15亿元；通过药品追溯平台，助推解决农村诊所药品管理难题，办理业务60万笔。建设互联网医院，先期打造500家“互联网医院+诊所”医联体样板间，让农民足不出户享受三甲医院的优质诊疗服务。依托裕农通服务点做好疫情防控科普宣传工作，免费向裕农通业主赠送防疫保险，全面助力打赢农村地区疫情防控阻击战。

勇担社会责任，金融精准扶贫助力乡村振兴

建行山东省分行以“党建+”凝聚合力，以“金融+”扶持产业，不断创新扶贫产品，加速延伸扶贫链条，做到帮扶措施精准到位、帮扶项目精准安排、帮扶资金精准落实、帮扶对象精准脱贫。今年以来，该行精准扶贫贷款已新增23亿元。

聚焦党建抓扶贫，发挥派驻第一书记作用，探索党建扶贫无缝衔接新模式。

先后派出29名同志到帮包村担任“第一书记”，通过专项划拨、党费列支、员工捐款等模式，捐赠扶贫资金1300余万元，定点扶贫村贫困户基本实现全面脱贫，3个定点扶贫村被山东省人民政府确定为“省级乡村振兴示范村”。

聚焦产业抓扶贫，立足区域资源禀赋，合理引导资金投向，大力发展特色产业，加快由“输血”向“造血”转变。聚焦农户抓扶贫，精准识别贫困对象，摸清底数，找准穷根，靶向治疗，采取合作社+贫困户模式、电商+贫困户模式等11项措施，精准助力村民脱贫脱困，截至目前，贫困人口贷款余额13亿元，帮扶建档立卡贫困人口近万人。

聚焦金融抓扶贫，创新涉农产品，提高服务效能，动员全行力量，实施对口帮扶。联合建信期货、安华农业保险和苹果产业龙头企业推出“龙头企业订单+银行+保险+期货”精准扶贫模式，满足苹果种植贫困户的融资和价格避险需求。聚焦电商抓扶贫，依托建行系统电商平台，推广扶贫商品，做大交易总量，形成扶贫品牌，扶贫交易额连续两年位居系统首位。

聚焦民生抓扶贫，紧盯黄河滩、沂蒙山、老病残，强化母子公司联动，打通多方合作渠道，近年来，该行通过走访协调财政、扶贫、旅游、水利、教育等十几个行业部门，累计落实各类帮扶资金6000万元。

2019年12月10日，建行山东省分行2.3亿元乡村振兴固定资产贷款成功落地，用于沂蒙革命老区光伏发电项目建设。该项目是一项增加经济薄弱村经济收入的民生工程，在临沂平邑、兰陵、蒙阴、沂南、莒南5个县，通过利用农户屋顶集中建设分布式户用光伏电站，清洁环保、技术可靠、收益稳定。电站建成后由各个农户租赁运营，享有持续20年的电力收益和补贴，为333个经济薄弱村每年实现集体收入1665万元。截至目前，该项目已顺利完工并网，签约租赁协议5661户,精准带动81户贫困人口脱贫。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)