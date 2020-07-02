人民网>>财经

完善“三农”金融新生态 建行山东省分行按下服务乡村振兴“加速键”

2020年07月02日14:18  来源：人民网-财经频道
 

6月30日，中国建设银行山东省分行倾力打造的“农村土地经营权流转管理平台”在全省各地市成功上线，省内金融机构首家实现了市、县、乡、村全覆盖，依托该平台创新的“地押云贷”产品试点一个多月以来，已完成贷款投放近1亿元，有效解决了新型农业经营主体和农户“融资难、融资贵、融资慢”问题，实现了金融与政府部门的系统互联和数据共享，为盘活农村承包土地经营权和资源、资金、资产提供了可操作样板。

近年来，建行山东省分行紧紧围绕“熟悉农村、了解农业、懂得农民”，着力构建以平台经营为基础、生态建设为支撑、科技创新为驱动的现代“三农”金融服务体系，持续完善“线上+线下”“融资+融智”“金融+政务”的“三农”金融新生态，把普惠信贷的“真金白银”更加顺畅的引向农村地区，为“三农”发展注入更多金融活水。

创新产品服务，聚合金融活水浇灌美丽乡村

“在手机上就可操作完成，全自助申请、审批和支用，手机变成了新农具！”山东省滨州市里则街道办事处把一百多农户的667亩土地，通过“农村土地经营权流转管理平台”流转给滨国农机专业合作社后，该合作社当天就拿到了300万元建行“地押云贷”贷款资金，一次备足了种子、化肥和农药。

山东省是农业大省，土地流转和规模化经营是农业发展的必然趋势，而农村新型农业经营主体对融资问题反映强烈，盘活土地成为乡村振兴必须解决的融资难题。建行山东省分行加快探索“互联网+农业+建行”服务模式，促进“土地流动起来、农资活跃起来、金融属性释放出来”。

据了解，建行山东省分行已与省农业农村厅、各地市农业农村局全面签订乡村振兴战略协议，以金融科技加普惠金融模式，通过与各级政府合作搭建农村土地经营权流转和抵押登记管理平台，激活农村土地资产赋能乡村经济，助推农村土地快捷流转和农业适度规模化经营。

与该平台对接，该行开发了以流转经营权为抵押的“地押云贷”产品，具有“效率高、操作易、价格低”的特点，通过对涉农经营主体土地流转情况综合评估，给予授信额度，涉农经营主体通过手机就能够“秒申秒贷、随借随还、按日计息”，实现了合作社、家庭农场及农户贷款的线上化和自助化，有效解决了融资难题，利率仅为传统产品价格的一半，大幅降低了农户和新型经营主体融资成本。

此外，建行山东省分行还围绕涉农领域特色金融需求，加快创新“三农”服务产品，推动“土地e村通”信贷产品，着力解决新农村建设缺少前期拆迁安置和后期土地复垦资金难题。推出鲁担惠农贷、齐鲁惠农贷等系列产品，中标农业农村部金融支农创新试点政府购买服务，有效解决了涉农经营主体融资难题。截至6月末，该行涉农贷款余额1287亿元，新增196亿元，其中农户贷款新增104亿元。

搭建数字平台，赋能社会治理建设智慧乡村

“三农”金融服务，着力点在乡镇，操作点在村头。

为深度触达无银行网点覆盖的农村地区，建行山东省分行在全省乡村建设了7.1万家“裕农通”金融服务点，提供转账汇款、生活缴费、保险理财等基本金融服务，打通了乡村金融服务的最后一公里。围绕便民惠民，建行山东省分行创新推出“裕农通+社保、+诊所、+返乡退役军人”等7种模式，既为农民提供触手可及、精准直达的“多场景、大连接、广覆盖”综合金融生态服务，又为农民创业增收提供建行方案。

聚焦乡村治理，建行山东省分行作为总集成方，助力山东省成功上线“政务服务一网通办”总门户，实现了政务服务与金融服务的互嵌对接，推动30余类涉农及村办事项上网运行，让农民体验到“政务就在身边，办事足不出户”。

在“裕农通”平台加载政务功能，将服务点变身农村的“办事大厅”,日均办理政务服务1.5万笔，社保业务实现1次扫描（身份证）、1次转账、1分钟办成，累计帮助500万农户缴纳社保15亿元；通过药品追溯平台，助推解决农村诊所药品管理难题，办理业务60万笔。建设互联网医院，先期打造500家“互联网医院+诊所”医联体样板间，让农民足不出户享受三甲医院的优质诊疗服务。依托裕农通服务点做好疫情防控科普宣传工作，免费向裕农通业主赠送防疫保险，全面助力打赢农村地区疫情防控阻击战。

勇担社会责任，金融精准扶贫助力乡村振兴

建行山东省分行以“党建+”凝聚合力，以“金融+”扶持产业，不断创新扶贫产品，加速延伸扶贫链条，做到帮扶措施精准到位、帮扶项目精准安排、帮扶资金精准落实、帮扶对象精准脱贫。今年以来，该行精准扶贫贷款已新增23亿元。

聚焦党建抓扶贫，发挥派驻第一书记作用，探索党建扶贫无缝衔接新模式。

先后派出29名同志到帮包村担任“第一书记”，通过专项划拨、党费列支、员工捐款等模式，捐赠扶贫资金1300余万元，定点扶贫村贫困户基本实现全面脱贫，3个定点扶贫村被山东省人民政府确定为“省级乡村振兴示范村”。

聚焦产业抓扶贫，立足区域资源禀赋，合理引导资金投向，大力发展特色产业，加快由“输血”向“造血”转变。聚焦农户抓扶贫，精准识别贫困对象，摸清底数，找准穷根，靶向治疗，采取合作社+贫困户模式、电商+贫困户模式等11项措施，精准助力村民脱贫脱困，截至目前，贫困人口贷款余额13亿元，帮扶建档立卡贫困人口近万人。

聚焦金融抓扶贫，创新涉农产品，提高服务效能，动员全行力量，实施对口帮扶。联合建信期货、安华农业保险和苹果产业龙头企业推出“龙头企业订单+银行+保险+期货”精准扶贫模式，满足苹果种植贫困户的融资和价格避险需求。聚焦电商抓扶贫，依托建行系统电商平台，推广扶贫商品，做大交易总量，形成扶贫品牌，扶贫交易额连续两年位居系统首位。

聚焦民生抓扶贫，紧盯黄河滩、沂蒙山、老病残，强化母子公司联动，打通多方合作渠道，近年来，该行通过走访协调财政、扶贫、旅游、水利、教育等十几个行业部门，累计落实各类帮扶资金6000万元。

2019年12月10日，建行山东省分行2.3亿元乡村振兴固定资产贷款成功落地，用于沂蒙革命老区光伏发电项目建设。该项目是一项增加经济薄弱村经济收入的民生工程，在临沂平邑、兰陵、蒙阴、沂南、莒南5个县，通过利用农户屋顶集中建设分布式户用光伏电站，清洁环保、技术可靠、收益稳定。电站建成后由各个农户租赁运营，享有持续20年的电力收益和补贴，为333个经济薄弱村每年实现集体收入1665万元。截至目前，该项目已顺利完工并网，签约租赁协议5661户,精准带动81户贫困人口脱贫。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved