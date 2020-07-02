广西邕江改造项目：创新融资方式 生态保护先行

人民网北京7月2日电 近日，由中建交通集团共同投资建设的广西南宁市邕江综合整治和开发利用工程项目通过政府验收并正式投入使用。

（改造后的邕江水清，两岸绿色岸然）

据了解，邕江项目建设内容包括景观工程、绿化工程、建筑工程、护岸工程、桥梁工程、海绵城市工程、给排水工程、景观照明以及监控广播系统工程，重点对邕江两岸的滩涂和岸坡进行综合环境整治和绿化，有效保护母亲河邕江流域水环境，全面提升城市水系生态品质。该项目是“南宁市邕江综合整治和开发利用工程建设三年实施计划”的重点工程，也是“海绵城市试点”的重点示范项目，该项目主要打造了老口航运枢纽与邕宁水利枢纽之间市区段74公里河道景观带。重点对邕江两岸的滩涂和岸坡进行了综合环境整治和绿化，起到了有效保护邕江流域水环境，全面提升城市水系生态品质的作用，践行了“绿水青山就是金山银山”和“发展和保护相统一”的生态发展理念。

保存原生景观 坚持生态护岸

按照南宁市规划，邕江综合整治以生态保育与开发利用为重点，建成设施包括生态绿道，体育运动场地，健身场地，垂钓场地等，向人们展现邕江水清岸绿、文化浓厚、生态野趣的郊野风光。

据中建交通广西投资公司总经理王龙介绍，施工过程中，在项目建设范围内有4株挂牌古树，包含1株聚果榕和3株龙眼，其中聚果榕树约有160-205年的树龄。为保留古树，让原生景观得以存留，城市的记忆可以保留，项目部采取了诸多措施。特别是对古树周围半径6M以内土壤松土、换填种植土，加强水肥管理，换装透气性、吸水性较好的吸水砖，营造良好的排管系统，避免积水、干旱等影响其根部生长。项目还加强了对古树名木病虫害的防治，为高大古树安装避雷针，并周期性对其修剪整形。目前，古树在项目部的悉心关照下的长势良好，生动演绎了人与自然的和谐共生的景象。

施工中，中建交通投资管理公司针对植被移植和原生植被就地保护，但面临着大量土坡堤容易滑坡等困难，要求施工时采取护岸挡墙生态处理，对坡比大于1:2.5的土坡岸采用机织有纺土石笼袋+内装种植土+植物纤维毯+表层绿化，土工固袋生态护岸。

（施工单位加班加点确保按期交付使用）

减少水下作业 保护一江净水

施工期间，为了让南宁人民能一如既往的喝上干净卫生的邕江水，中建交通投资管理公司要求在水源保护区内必须严格执行水土保持措施，尽量减少水下施工作业的强度，减轻施工对水体的扰动，严禁施工废水和固体废弃物直排入江。工程水下部分施工选择枯水期进行，最大限度加快、缩短工期，将施工对水质影响降到最低。针对施工废水，项目在每个施工区的出入口设置机械冲洗点、沉沙池和清水池，经处理达标后，用于施工区域喷洒等二次使用，不仅节约了成本也大大减少了对水资源的影响。

规范高效融资 疫情不落进度

邕江项目属于PPP项目，融资审核周期长。为按时完成融资任务，以中建交通为代表的投资方用高度负责的央企担当投入项目建设，融资团队夜以继日研究融投资政策，分析各种可采用的融资模式，通过反复比对和数据预测，选择最高效的资本运作方案，在贷款利率低于同行其他单位的情况下，按时完成融资任务。中建交通投资团队用雄厚的资金实力、专业的管理能力，保障项目资金按时落地，促进了项目建设的顺利开展。

开工以来，中建交通集团联合体邕江项目部选择先人一步的管理方式，用投资方的管理理念进行规范有序的监督和管理，力求项目决策和实施各阶段、各环节的工作协调，以达到工程项目的投资建设目标。中建交通投资管理公司总经理吴斌总经理介绍，春节期间和疫情叠加的情况下，项目融资团队迅速做出反应，第一时间成立疫情防控工作领导小组，制定出疫情防控方案，确保奔走在一线和疫情防控工作落实到位，为运营维护等全产业链服务顺利开展创造条件。（李芬芳 沙德军）

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