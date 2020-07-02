边缘计算进入概念验证加速阶段 CDN行业迎来二次起跳

人民网北京7月2日电 随着全球5G产业的加速落地，边缘计算这一被视作与5G齐头并进的关键技术领域也进入了概念验证的全新阶段。

根据IBM最新调研，94%的电信高管认为实施边缘计算有助于提升未来五年的业务响应能力，56%的高管表示，他们已经处于边缘计算规划和概念验证阶段。Gartner报告显示，该阶段最快到2022年便有望初现结果。

紧迫的时间表之下，AWS，微软，谷歌，IBM和华为、网宿科技等国内外科技厂商都在紧锣密鼓地加快各自在边缘计算领域的产品形成和解决方案深化。

边缘计算+5G成黄金组合 加速渗透各行各业

5G浪潮正成为拉开新篇章大幕的那双手。来自Research and Markets的报告显示，到2025年，人工智能和机器学习的引入预计将占亚太地区基础设施投资的40%以上。IDC最近的分析预测认为，未来三年，全球商业和消费者在物联网上的支出将超过1万亿美元。

几乎所有的5G运营商也都愈发清晰地认识到：真正有意义的创造新收入的机会来自于需要结合5G和边缘计算的实时服务。

业内人士指出，将通常与集中式数据中心相关的计算、存储和附加功能扩展到网络的边缘，5G的低延迟优势才能得以显现。当数据可以毫秒级的延迟传输时，为了实现应用程序的实时响应，就必须进行分布式计算。

眼下，技术领域自上而下地推动已经改变了产业的游戏规则，边缘计算+5G这一黄金组合正越来越深入人心。

媒体报道称，日化快消巨头宝洁（Procter & Gamble）已经在试水边缘计算，该公司已经重新架构了整个全球网络，以期在一个分散的全球商业环境中创造个性化的消费产品。

无独有偶，零售巨头沃尔玛也在同美国最大的电信运营商Verizon就5G和边缘计算方面的一份合作协议正在推进。

网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，5G+边缘计算将是未来五年科技发展的主旋律，尤其是与AI、VR /AR等产业的融合，将催生出新一轮的技术浪潮，推动各类创新应用蓬勃发展。

据Grand View Research，到2027年，全球边缘计算市场的规模将达到434亿美元（约合人民币3071.3亿元）。

占据边缘部署核心优势 CDN行业站上科技风口

STL Partner调研显示，希望在边缘计算领域占据一席之地的科技公司是该领域资本投入的另一大主力。随着边缘计算概念验证的快速推进，硬件设备商、CDN服务商以及云服务商等不同类型的玩家都在竭尽全力地深化其在边缘计算领域的布局。

“边缘价值主张的核心是接近实时的数据处理能力”，业内人士指出，“大多数分析师认为，CDN将是企业的首选。”

上述分析人士表示，通过将全球数百个大型数据中心的大部分处理和云功能转移到数千甚至数百万个更小、更分布式的计算设施，这种设计可以通过将互联网用户的物理位置定位在离处理其请求的计算资源更近的地方，从而显著加快用户获取信息的速度，还可以显著降低企业和其他方面的数据传输成本。据了解，作为全球第二大CDN服务商，网宿科技早在2016年就依托全球广泛覆盖的CDN节点进行升级改造，不断推进边缘计算的布局，并在业内率先推出边缘计算平台，开放边缘IaaS及PaaS服务。公开信息显示，目前，网宿科技已成为包括中国电信在内的电信运营商的5G边缘计算生态合作伙伴，2019年，与中国铁塔、国网信通等国家级产业平台在边缘计算领域展开深入合作；在应用端方面，网宿科技与海尔COSMOPlat工业互联网平台也展开深度合作。网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，边缘计算的发展，将对整个科技行业带来深远影响，网宿科技将与产业链合作伙伴一起，不断推动边缘计算的技术创新和发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)