二季度盈利指数比上季提高27.3个百分点

本报北京7月2日电 （记者吴秋余）中国人民银行2日发布的今年第二季度企业家问卷调查结果显示：企业家宏观经济热度指数为19.3%，比上季提高6.9个百分点，比去年同期低15.2个百分点。经营景气指数为42.7%，比上季提高12.4个百分点，比去年同期低12.2个百分点。盈利指数为49.6%，比上季提高27.3个百分点，比去年同期低7.0个百分点。

在价格方面，二季度产品销售价格感受指数为43.2%，比上季提高3.3个百分点，比去年同期低4.1个百分点。原材料购进价格感受指数为52.8%，比上季低4.1个百分点，比去年同期低5.9个百分点。在订单方面，二季度出口订单指数为32.0%，比上季提高13.0个百分点，比去年同期低14.3个百分点。国内订单指数为50.9%，比上季提高33.5 个百分点，比去年同期提高2.1个百分点。在资金周转方面，二季度资金周转指数为51.6%，比上季提高6.2个百分点，比去年同期低6.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 06 版）

(责编：白宇、岳弘彬)