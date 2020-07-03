三部门完善债券违约处置机制

本报北京7月2日电 （记者吴秋余）为加快完善规则统一的债券市场基础性制度，构建市场化、法治化的债券违约处置机制，中国人民银行近日会同发改委和证监会联合发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》。

《通知》围绕构建统一的债券违约制度框架，对债券违约处置应遵循的基本原则，受托管理人制度和债券持有人会议的功能作用，发行人、债券持有人及各类中介机构的职责义务和权利进行规范，同时针对发行人恶意逃废债、债券募集文件薄弱、市场化违约处置机制不健全等若干问题统一解决方向，推动债券市场违约处置向市场化、法治化迈进。

人民银行表示，下一步将继续会同发改委、证监会在公司信用类债券部际协调机制框架下，加快完善市场化、法治化的债券违约处置机制，促进债券市场长远健康发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 07 版）

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