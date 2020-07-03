引导银行提升服务小微能力

本报北京7月2日电 （记者屈信明、欧阳洁）为更加有效运用监管政策手段，引导和督促商业银行全面提升小微企业金融服务能力和水平，银保监会近日发布《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》。《评价办法》提出以信贷服务为主、覆盖小微企业金融服务工作全流程的评价指标，对商业银行小微企业信贷投放情况、体制机制建设情况、重点监管政策落实情况、产品及服务创新情况、监督检查情况等五个方面进行综合评价。
据了解，小微金融监管评价结果根据得分划分为四个评价等级。评价结果为一级，表示商业银行面向小微企业的产品、业务、服务方式创新成效突出，经营服务行为基本规范；评价结果为四级，表示商业银行小微企业金融服务工作存在严重缺陷，应当对该行小微企业金融服务工作进行全面检视、切实整改，监管部门必要时可采取相应监管措施。
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