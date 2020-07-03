天津加速新能源汽车发展

本报天津7月2日电 （记者靳博）一汽丰田新能源汽车项目日前在位于天津滨海新区的中新天津生态城正式启动。项目总投资85亿元，项目一期预计2022年6月建成，总占地面积197万平方米，涵盖冲压、装焊、涂装、总装、树脂涂装、电池车间等新能源汽车制造所需的六大工艺及联合动力站房、物流、办公等辅助设计。
中国一汽集团党委书记、董事长徐留平介绍，项目规划产能20万辆，采用全球一流的智能制造、绿色制造、创新制造技术，达产后将新增工业产值500亿元以上，有力助推产业转型升级和高质量发展，为区域优化产业结构和实现绿色低碳发展注入新动能。
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